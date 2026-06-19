3 colores de uñas que ayudan a resaltar los anillos y accesorios
Un dato a tomar en cuenta es la elección del esmalte, ya que influye en la forma en que destacan las joyas sobre las manos
El tipo de tono de las uñas no solo forma parte del estilo de la persona o de la manicura, también modifica la percepción visual de los accesorios y joyas. Es decir, el esmalte puede hacer que anillos, pulseras y relojes llamen más la atención sin necesidad de adquirir nuevas piezas, como lo son estos 3 colores que ayudan a resaltar. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.
Un punto a destacar es que la elección del esmalte también depende de la joya o metal que lleves en la mano. Por ejemplo, el oro amarillo, el oro rosa, la plata y el platino reflejan la luz de manera distinta, por lo que determinados colores generan mayor contraste y permiten apreciar mejor el brillo natural de cada material, de acuerdo con Gemological Institute of America (GIA). Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan discretos y sofisticados: paso a paso.
3 colores de uñas para resaltar anillos y accesorios
1. Tonos nude: Los esmaltes nude son los favoritos de la industria de la belleza por su capacidad para adaptarse a diferentes tonos de piel y combinar con cualquier metal. Este tipo de colores neutros aporta una apariencia limpia y elegante, pero lo mejor de todo es que convierte a los anillos en el punto principal de atención. Un punto a destacar es que los tonos más cercanos a lo natural de la piel hacen que las manos se vean más estilizadas.
2. Color vino: El contraste entre un esmalte profundo y superficies metálicas incrementa la percepción de brillo en los accesorios. Es decir, las superficies pulidas reflejan con mayor intensidad la luz cuando se colocan junto a colores oscuros, a fin de resaltar diamantes, zirconias y metales preciosos.
3. Milky nails: Este tono aporta luminosidad sin resultar tan intenso como el blanco sólido, una característica que facilita combinarlo con accesorios de diferentes estilos.