El tipo de tono de las uñas no solo forma parte del estilo de la persona o de la manicura, también modifica la percepción visual de los accesorios y joyas. Es decir, el esmalte puede hacer que anillos, pulseras y relojes llamen más la atención sin necesidad de adquirir nuevas piezas, como lo son estos 3 colores que ayudan a resaltar. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

Un punto a destacar es que la elección del esmalte también depende de la joya o metal que lleves en la mano. Por ejemplo, el oro amarillo, el oro rosa, la plata y el platino reflejan la luz de manera distinta, por lo que determinados colores generan mayor contraste y permiten apreciar mejor el brillo natural de cada material, de acuerdo con Gemological Institute of America (GIA). Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan discretos y sofisticados: paso a paso.

3 colores de uñas que ayudan a resaltar los anillos y accesorios|IA

3 colores de uñas para resaltar anillos y accesorios

1. Tonos nude: Los esmaltes nude son los favoritos de la industria de la belleza por su capacidad para adaptarse a diferentes tonos de piel y combinar con cualquier metal. Este tipo de colores neutros aporta una apariencia limpia y elegante, pero lo mejor de todo es que convierte a los anillos en el punto principal de atención. Un punto a destacar es que los tonos más cercanos a lo natural de la piel hacen que las manos se vean más estilizadas.

2. Color vino: El contraste entre un esmalte profundo y superficies metálicas incrementa la percepción de brillo en los accesorios. Es decir, las superficies pulidas reflejan con mayor intensidad la luz cuando se colocan junto a colores oscuros, a fin de resaltar diamantes, zirconias y metales preciosos.

3. Milky nails: Este tono aporta luminosidad sin resultar tan intenso como el blanco sólido, una característica que facilita combinarlo con accesorios de diferentes estilos.