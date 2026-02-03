3 cortes de pelo que hacen ver más jóvenes a mujeres de 50 a 60 años de cara redonda y son fáciles de peinar

Aquí te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años de edad que tienen la cara redonda. Este nuevo estilo es ideal porque además de darte una nueva imagen, también te harán lucir más joven. Recuerda que, con la llegada de la primavera, esta opción es ideal también para evitar el calor con estilo y elegancia.

Te puede interesar: Los 3 cortes de pelo que te hacen ver más jóvenes y son muy fáciles de mantener

3 cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años con cara redonda

Bob Princesa

Uno de los 3 cortes de pelo que harán ver más jóvenes a las mujeres de 50 a 60 años de edad es el Bob Princesa. Este estilo es ideal para las féminas que tienen la cara redonda, ya que se caracteriza por llevar puntas rectas, afiladas y precisas; además es importante darle cada cierto tiempo un despunte con regularidad para que siga teniendo la misma forma por varias semanas.

Long Bob

El Lon Bob es conocido como LOB, el cual trata de un diseño que llega casi a la altura de los hombros, y debido a que está prácticamente algo largo, este corte de pelo se puede peinar de distintas maneras. Este estilo es para aquellas mujeres que no están muy convencidas de si cortarse el cabello, si es así y no estás del todo segura, esta opción es ideal para empezar a cambiar de look.

|Foto de Tekeridis

Choppy Bob

Este corte de cabello es una de las opciones favoritas para las mujeres de 50 a 60 años de edad que tienen el rostro redondo. El Choppy Bob se caracteriza principalmente porque tienen capas ligeras que ayudan a crear cuerpo y textura a la melena; además se puede llevar de manera ondulada, completamente chino o liso; pero, lo mejor de todo es que no perderá su forma original.

|Foto de cottonbro studio

Tips para cuidar el pelo corto

Cuando te levantes por la mañana deberás mojarlo un poco, rocíate con agua y peinate de nuevo para tener el estilo que se espera. También se recomienda aplicarse algunos productos para el cabello; algo de gel o aerosol para agregar un aspecto natural; de acuerdo con los expertos, no se recomienda ocupar demasiado acondicionador y champú.

Recuerda que, el pelo corto no necesita mucho acondicionador, puesto que, el aceite natural puede extenderse con facilidad hasta las puntas; y es posible que, las mujeres que tienen la melena seca, deban disminuir la cantidad de acondicionador y champú ya que estos productos irritan y dañan el cuero cabelludo.