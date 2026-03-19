Los 3 cortes de pelo que rejuvenecen a todas las mujeres de cara redonda (de cualquier edad)
Verte más joven nunca fue tan fácil como ahora que puedes quitarte años de encima solamente eligiendo los cortes de pelo correctos para la forma de tu cara.
Si tienes el rostro redondo y quieres cambiar de look, pero te preocupa terminar sumándole años a tu edad, debes saber que este problema es mucho más frecuente de lo que crees. Y la solución es bastante sencilla: elegir alguno de los cortes de pelo que se recomiendan para tu tipo de cara, y que por su estructura, remarcan las facciones y dan un aire rejuvenecedor que le favorece a todas.
¿Qué cortes de pelo rejuvenecen? Opciones para mujeres rostros redondos que se ven hermosos
Long bob o lob con degrafilado suave. Existe la creencia de que solo las mujeres con el rostro alargado o muy definido pueden usar el corte bob, aunque lo cierto es que en 2026 ya hay varias versiones que se adaptan a otras estructuras óseas. Una de ellas es el "lob", que conserva la esencia original del bob, pero un poco más alargado y con caída relajada.
De esta manera, las cortinas de cabello crean movimiento en la parte baja y le dan ligereza a toda la melena, lo que causa ese aire de "juventud" que tantas personas buscan. Le queda a todos los tipos de pelo, pero luce aun más con lacias u onduladas.
- Corte en capas largas y volumen. Contrario a lo que suele pensarse, las cabelleras con volumen no "envejecen" en lo absoluto, pues cuando se usan correctamente ayudan incluso a suavizar las facciones. Con estos peinados, los cortes de pelo que van muy bien son las capas largas, sobre todo cuando se dejan un par a la altura de la mandíbula y se peinan de lado.
- Corte en "V". Si te cuesta trabajo decidir entre conservar una melena larga o atreverte a un estilo mini, entonces los híbridos que fusionan lo mejor de dos estilos podrían ser tu mejor opción. Una alternativa de cortes de pelo que rejuvenecen y son perfectos para mujeres de cualquier edad, son aquellos que son asimétricos con una "V" bien marcada en la parte trasera.
Esto ya que combina el poder de las melenas larguísimas que afinan los rostros, pero al mismo tiempo son peinados que apuestan por la elegancia refrescante de los cortes de pelo chiquitos y enmarcan las facciones. Dependiendo del tamaño de tu frente, puede ir con o sin flequillo.