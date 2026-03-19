Los 3 cortes de pelo que rejuvenecen a todas las mujeres de cara redonda (de cualquier edad)

Si tienes el rostro redondo y quieres cambiar de look, pero te preocupa terminar sumándole años a tu edad, debes saber que este problema es mucho más frecuente de lo que crees. Y la solución es bastante sencilla: elegir alguno de los cortes de pelo que se recomiendan para tu tipo de cara, y que por su estructura, remarcan las facciones y dan un aire rejuvenecedor que le favorece a todas.

¿Qué cortes de pelo rejuvenecen? Opciones para mujeres rostros redondos que se ven hermosos