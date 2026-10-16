3 diseños de piñatas inspirados en Lisa Simpson, ideal para cumpleaños infantiles

Una de las series animadas más populares en todo el mundo es ‘Los Simpson’ y es que desde su aparición en la pantalla chica hace más de 30 años, se ha convertido en una las familias más famosas del planeta, con más de 30 temporadas y en donde cada personaje tiene algo en particular, en donde se sienten identificados. Entre los integrantes de la familia hay que mencionar a Lisa, la más inteligente de la familia y por eso, te compartiremos cuáles son los tres diseños de piñatas para que hagas.

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Por otro lado, tal como lo mencionábamos, ‘Lisa’ es uno de los principales personajes que tiene Los Simpson, siendo la más inteligente de su familia y que se destaca por su personalidad de rebeldía, de buscar siempre la verdad, la justicia y que está dispuesta a ayudar en todo momento a los demás. Ha sido tanta la popularidad de esta familia, que ha logrado trascender la pantalla chica.

Es que Los Simpson no solo es un dibujo animado, sino que ha logrado trascender fronteras, y se ha convertido en temática de decoración de muchos cumpleaños infantiles, con sus respectivos personajes; también los encontramos en playeras, artículos de decoración, entre otros. Y si hay algo que no puede faltar en un cumpleaños infantil es la piñata, que se destaca por hacerse con materiales que tenemos en casa.

Qué necesitas para la piñata de Lisa Simpson

Para poder hacer una piñata de Lisa Simpson, lo único que tienes que conseguir es cartón corrugado, alguna imagen de este personaje, tijeras, materiales para cortar, papel crepé de colores amarillo para la piel; rojo/naranja para el vestido; y blanco; cinta de papel y silicona caliente, entre otros. Por eso, estos son los tres diseños de piñatas de Lisa para que hagas.

3 diseños de piñatas de Lisa Simpson

Piñata de Lisa en silueta completa con Maggie

Piñata con el rostro de Lisa

Piñata con la silueta completa de Lisa