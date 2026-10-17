ÚLTIMA HORA: Niurka es traicionada por Azalia y queda NOMINADA con riesgo de ser eliminada el próximo domingo en La Granja VIP

¡La traición llegó a La Granja VIP! Este viernes, Azalia tuvo que tomar una decisión que sacudió la competencia al elegir a quién salvar y a quién dejar en riesgo rumbo a la eliminación del domingo. La granjera decidió proteger a Mario “Mono” Osuna en una jugada que dejó a Niurka en una posición complicada dentro de La Granja VIP Segunda Temporada y lo pone en riesgo de abandonar el reality este domingo 18 de octubre. Pero no fue lo único, ya que ante la decisión de "Copetes" con una Traición Doble, donde la Granjera escogió a Mónica Escobedo.

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¿Qué es el Viernes de Traición?

El Viernes de Traición es uno de los días más esperados de La Granja VIP ya que es el último día donde se determina completamente quienes conforman la lista de nominados. Durante la gala de esta noche se realiza una de las dinámicas que cambia el destino de un Granjero nominado y de uno quien se sentía a salvo, pues la persona que ganó el jueves de salvación tiene el poder de elegir a quién beneficiar y quién continuará expuesto a la eliminación.

En esta ocasión la decisión de Azalia llegó después de que el jueves ganara el Juego de Salvación, en el que se enfrentó a Kevyn “Bicolor” y Julio Camejo. Tras conseguir la victoria, obtuvo la oportunidad de influir en el rumbo de las nominaciones y utilizar ese beneficio para salvar a uno de sus compañeros. Mientras que por otro lado decidió traicionar a Niurka y colocarlo en la tabla de nominados, pero todo cambio con el papelito de "Copetes" con una Traición Doble, por lo que la Granjera escogió a Mónica Escobedo, ahora el futuro de ambos dependerá el apoyo y voto del público si es que quiere continuar en la competencia.

¿Dónde ver La Granja VIP EN VIVO y GRATIS?

Los seguidores de La Granja VIP pueden ver las transmisiones y contenidos a través de la programación de televisión abierta de Azteca UNO de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm, mientras que los domingos de Gala de Eliminación inicia a partir de las 8:00 pm.

Además, las galas también pueden verse mediante las plataformas digitales como el sitio web de Azteca UNO o la Aplicación TV Azteca EN VIVO la cual puede descargarse de manera fácil y gratuita. Además, está disponible para todos los celulares, tablet y televisores inteligentes.