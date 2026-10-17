Natalia EXPONE a Mónica frente a todos y revela que iba a TRAICIONAR al equipo de Manelyk en La Granja VIP

Natalia Alcocer dejó al descubierto una supuesta estrategia de Mónica Escobedo durante un intercambio de declaraciones que comenzó entre esta última y Niurka Marcos en La Granja VIP. La participante intervino frente a sus compañeros para asegurar que Mónica había contemplado traicionar al equipo de Manelyk González y que, según su versión, mantenía abiertas sus posibilidades con los dos grupos

Todo ocurrió después de que Niurka eligiera a Mónica para enviarla a la tabla de nominados durante una dinámica de La Traición. La decisión dio paso a un intercambio de declaraciones entre ambas, pero la conversación tomó otro rumbo cuando Natalia decidió intervenir y compartir lo que sabía sobre los movimientos de su compañera.

La discusión comenzó cuando Niurka rechazó las acusaciones de Mónica y aseguró que no había provocado sus diferencias. “Yo no he provocado nada. He respondido a las estupideces que dice, que son muy seguidas”, expresó antes de explicar que, desde su perspectiva, únicamente estaba respondiendo a los comentarios de la granjera. Después, la cubana dejó clara su decisión: “No te sientas tan importante. Te vas conmigo para la tabla, porque hace rato te queremos ahí”.

Mónica aceptó lo ocurrido, aunque respondió a los señalamientos de Niurka. “Pues está bien, entonces me voy a la tabla. Pero no digas que hago tonterías. ¡Loca!”, contestó.

Fue precisamente esta última palabra la que provocó la intervención de Natalia.

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Natalia Alcocer revela el supuesto plan de Mónica Escobedo contra Manelyk González en La Granja VIP

“No le digas pinche loca”, reclamó Alcocer antes de explicar por qué consideraba que Mónica no había sido completamente leal a uno de los grupos de La Granja VIP.

La granjera sostuvo que su compañera había hablado sobre la posibilidad de perjudicar al equipo contrario, pese a que también se había acercado a sus integrantes.

“Ayer la única que se sentía salvada, la única que se sentía salvada porque vino con nosotros y de empinar al grupo de allá, si teníamos la traición en cadena, era Mónica”, aseguró.

Con estas palabras, Natalia planteó que Mónica había considerado traicionar al grupo de Manelyk González si se presentaba la oportunidad durante la dinámica.

La participante también señaló que su compañera había cambiado de lugar después de conocer cómo había quedado distribuida la situación entre los equipos. “Y cuando vio que había quedado de ese lado, fue y se sentó”, agregó.