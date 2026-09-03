3 diseños de piñatas caseras de Pinkfog; ideal para sorprender a los niños

No hay dudas que en todo cumpleaños si hay algo que no puede faltar es la piñata, teniendo en cuenta que es uno de los elementos decorativos más importantes y que tiene una larga tradición y que en el último tiempo se la ha asociado a estas fiestas infantiles y que se pueden decorar de varias maneras. Si te encuentras buscando una nueva temática, debes saber que hay tres diseños de piñatas que podrás hacer de Pinkfong que son fáciles de hacer.

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Tal como lo mencionamos, las piñatas se caracterizan por ser de diversos tamaños, tienen muchos diseños y se pueden elaborar no solo de barro sino que también las podemos encontrar con materiales reciclados y personalizadas; y que la elección de la misma dependerá de los gustos de los más pequeños, y es que podrán elegir a su personaje de ficción favorito, de videojuegos o de dibujos animados.

A veces no es necesario ser un experto en manualidades para crear una linda piñata, teniendo en cuenta que siguiendo los pasos y reuniendo todos los materiales pertinentes, vamos a lograr algo realmente increíble y sin haber gastar demasiado dinero. Y en cuanto a la temática, lo que se ha viralizado en el último tiempo es Pinkfong, y que te dejaremos tres diseños de piñatas para que puedas hacer.

Materiales para las piñatas de Pinkfong

Cartón firme para las caras principales y el contorno

Papel crepé de colores: rosa fuerte; amarillo y blanco

Hojas de colores o foami

Cinta adhesiva de papel y silicona caliente

Cuerda resistente

Cómo hacer las piñatas

Dibujar la silueta, el contorno de la cabeza de Pinkfong en un cartón para recortar la figura y usarla como molde para recortar una idéntica Cortar las tiras largas de cartón de 18 cm de ancho y estas tiras unirán las dos caras de la piñata dándole volumen Moldear las tiras de cartón para que sigan el contorno de la silueta y pegarlas por todo el borde de una de las caras usando abundante cinta adhesiva Pegar pequeños trozos de cartón de 18 cm de forma vertical en el interior a modo de columnas Hacer dos perforaciones en la parte superior del contorno, pasar una cuerda resistente, hacer varios nudos y asegurar firmemente Tomar el papel crepé y forrar los costados de la piñata, haciendo pequeños cortes verticales Pegar las tiras de abajo hacia arriba en la parte superior y laterales Diseñar los rasgos faciales y terminar la decoración de la piñata

3 diseños de piñatas de Pinkfong