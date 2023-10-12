¿Qué tanto conoces de los eclipses solares? Conoce los Datos Extremos

La palabra eclipse proviene del griego ‘ékleipsis’ que significa “desaparición”, por ello cuando se hacen presentes la luz solar queda bloqueada parcialmente. Para conocer más de este fenómeno astronómico te presentaremos los datos extremos que probablemente no conocías.

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1. El eclipse solar más largo se produjo el 22 de julio del 2009 sobre la India, Nepal, Bután y China.

Su punto máximo lo alcanzó en el Océano Pacífico y duró 6 minutos con 29 segundos en oscuridad.

2. Antes del eclipse total aparecen las “perlas de Baily”.

Estos puntos brillantes se crean antes y después del eclipse total. Aparecen en la silueta de la Luna y se forman debido a la luz solar que se filtra por los cráteres en el borde del disco lunar. La última perla crea una impresión de un anillo de diamantes en el cielo.

3. Un eclipse solar solo ocurre en Luna Nueva.

Este fenómeno ocurre cada año en algún lugar de nuestro planeta más de una vez. ¿Y sabías que la sombra de la Luna viaja sobre la superficie de la Tierra a una velocidad de 8 mil kilómetros por hora?

4. El eclipse solar más antiguo registrado ocurrió el 30 de octubre del año 1207 a.C. y es mencionado en la Biblia.

5. Los animales suelen presentar comportamientos extraños.

Las aves suelen prepararse para dormir cuando este fenómeno astronómico ocurre y casi todos los animales suelen cambiar su comportamiento, por ejemplo los insectos regresan a sus nidos y los peces dejan de comer y nadar durante el eclipse.

Es importante saber que durante el eclipse solar no es seguro verlo directamente, necesitarás de protecciones adecuadas como las gafas certificadas de eclipse para no afectar tu vista.