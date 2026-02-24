Diseños de uñas cuadradas, la tendencia en primavera 2026; 3 estilos clásicos y elegantes

La llegada de un nuevo mes en el 2026 trae consigo el arribo de la estación del año favorita de chicos y grandes por igual. La primavera está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual aquí conocerás los mejores diseños de uñas cuadradas que, por su elegancia y belleza, prometen abarrotar el mercado.

Los diseños de uñas cuadradas se han vuelto los favoritos gracias a la forma en cómo lucen, así como a la eficacia que tienen al momento de presumirse en distintos eventos sociales y laborales. Debido a ello, existen 3 estilos que, además de ser clásicos y elegantes, prometen ser la auténtica tendencia de la moda en esta primavera.

¿Qué estilos de diseños de uñas cuadradas destacarán en la primavera 2026?

Flor de margarita: Si tu intención es hacer de esta primavera un momento que quede marcado para siempre en tu vida, puedes apostar por pequeños estilos florales que le aporte un nivel de frescura clara a tus diseños de uñas cuadrados, mismos que no solo lucirán juveniles, sino especialmente hermosos.

Agua de rosas : Estos tonos, que son claros y delicados, pueden crear un look natural, hermoso y, a su vez, romántico gracias a que combina con prácticamente todo, lo cual hace que tus manos luzcan delicadas para la próxima temporada de la primavera y, en consecuencia, para distintos eventos sociales.

: Estos tonos, que son claros y delicados, pueden crear un look natural, hermoso y, a su vez, romántico gracias a que combina con prácticamente todo, lo cual hace que tus manos luzcan delicadas para la próxima temporada de la primavera y, en consecuencia, para distintos eventos sociales. Polca francesa: Los diseños de uñas cuadrados también se pueden adecuar a través de estilos mucho más espectaculares que le brinden un toque llamativo y moderno a tu mano. Este ejemplo, en esencia, crea la elegancia con un toque de glamour, mismo que seguramente no pasará desapercibido.

¿El diseño de uñas cuadradas solo depende del color?

La respuesta es no. Si bien la tonalidad luce fundamental en los diseños de uñas cuadradas, la realidad es que, además de esto, también se genera mucha importancia en torno a los estilos y figuras que realices en tus dedos, pues entre más imaginación presentes en tus manos más podrás sobresalir de los demás.