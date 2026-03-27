3 diseños de uñas con flores que puedes explotar durante la primavera 2026

La primavera, finalmente, ha llegado. Se trata de una de las estaciones del año preferidas por chicos y grandes por igual gracias al clima que ostenta, mismo que permite generar distintos estilos que vayan conforme a las tendencias de moda. Bajo esta contexto, ¿sabías que existen 3 diseños de uñas con flores que han comenzado a destacar?

Como sabes, los diseños de uñas se han vuelto trascendentales en las personas que desean ingresar al mundo de la moda y la belleza. Dicho lo anterior, y considerando que la primavera finalmente está aquí, expertos consideran que estos 3 diseños con flores podrían ser un auténtico grito de esperanza para las nuevas generaciones.

¿Qué diseños de uñas con flores puedes utilizar en primavera 2026?

Uñas con flores blancas y negras: Si bien estos colores no tienen una relación directa con la primavera, siempre son interesantes al momento de combinarlos y más cuando se habla de diseño de uñas. A su vez, se trata de un estilo que es delicado y gráfico a la vez, motivo por el cual combinan con prácticamente cualquier look.

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Uñas con flores jacaranda: Se trata de uno de los clásicos más importantes que vuelven con fuerza para esta primavera 2026. Las jacarandas son a la primavera lo que la nieve al invierno, motivo por el cual luce fundamental que te acompañen a todos lados a través de este diseño de uñas para esta estación.

Se trata de uno de los clásicos más importantes que vuelven con fuerza para esta primavera 2026. Las jacarandas son a la primavera lo que la nieve al invierno, motivo por el cual luce fundamental que te acompañen a todos lados a través de este para esta estación. Uñas con flores y pétalos: Este es uno de los diseños de uñas que más impacto ha generado en las nuevas generaciones en los últimos meses. Se trata de un look mucho más suave que combina las flores junto con pequeños pétalos que pueden fluir de acuerdo con la libertad que tú les entregues.

¿Qué estrellas de talla mundial utilizan el diseño de uñas con flores?

Se sabe que el diseño de uñas con flores alcanza su punto máximo de popularidad precisamente durante la primavera gracias a su delicadeza y belleza sin resultar exagerados per sé. Ante ello, estrellas de talla mundial, como Selena Gomez y Dua Lupa, han hecho de este estilo uno de sus favoritos en los últimos años.