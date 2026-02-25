¡Dominan el mundo! Los diseños de uñas que la Generación Z utilizará en la primavera 2026

Se le conoce como Generación Z a aquellas personas que nacieron dentro de la República Mexicana entre los años 1997 y 2012, y que cuentan con un estilo bastante particular y muy distinto a otro tipo de generaciones. Bajo este contexto, existen algunos diseños de uñas que harán que estas personas sobresalgan durante la primavera.

Ya sea en hombres o mujeres, aquellas personas que tienen entre 14 y 30 años de edad son las que dominan el espacio territorial en cuanto a número de habitantes se refiere al interior de la República. Por tal motivo, los amantes de la moda han buscado desesperadamente ideas para mantenerlos felices, y una de estas son los diseños de uñas que aquí conocerás.

¿Qué diseños de uñas harán que la Generación Z sobresalga en primavera 2026?

La Generación Z cuenta con dos extremos muy marcados en cuanto al diseño de uñas se refiere. Uno de ellos guarda relación con un “todo” que se basa en distintas mezclas no solo de colores, sino también de texturas, gráficos, formas y combinaciones que hacen de este estilo uno de los más interesantes de los últimos meses.

Ante este escenario, la fundadora de los salones de cuidados de uñas y manos MVK, Viktoria Kolodii, menciona que del otro lado de la moneda está el rechazo tajante al esmalte; es decir, un diseño de uñas “desnudo” que, más que un descuido, es una declaración de la Generación Z que espera plasmarse con fuerza durante la primavera 2026.

Ahora bien, en cuanto a los colores se refiere, la Gen-Z considera el diseño de uñas como un posicionamiento personal de su estética y belleza física. Ante este hecho, existen algunos tonos que han sobresalido en los últimos meses, destacando el azul por su palma, el negro por su confianza, el gris por su equilibrio y el marrón por su sentido de madurez.

¿Qué destaca a la Generación Z de las demás?

Uno de los puntos más interesantes de la Generación Z es su deseo de sostenibilidad, el cual es más elevado que otras generaciones. Del mismo modo, destaca su necesidad de transparencia en distintos procesos de producción en el apartado de la belleza, por lo que estos diseños de uñas son precisos para ellos.