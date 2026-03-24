3 ejercicios que te ayudarán a aumentar el tamaño de tus glúteos fácil y sencillo

Una de las razones por las que hombres y mujeres por igual asisten al gimnasio es para mejorar ciertas partes de su cuerpo, entre los que destacan las zonas de la espalda, los brazos, los hombros e, incluso, los glúteos. Ante ello, ¿sabías que existen 3 ejercicios que son espectaculares a la hora de aumentar su tamaño?

Expertos en el mundo fitness establecen que hay algunos movimientos que tienen la capacidad de aumentar de forma efectiva el tamaño de los glúteos sin tener que recurrir a los ejercicios tradicionales como las sentadillas que, en esencia, suelen ser aburridas para ciertas personas. Ahora bien, ¿cuáles son estos y cómo obtener resultados pronto?

¿Qué ejercicios ayudan a aumentar el tamaño de los glúteos?

Abducciones con banda: Se trata de un ejercicio en donde se redondean los laterales de la cadera, lo cual permite que se aumente esta zona del cuerpo sin ensanchar de más las piernas. Ante ello, se recomiendan cuatro series de 10 a 12 repeticiones.

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Empuje de cadera : Es considerado uno de los ejercicios más interesantes para el aumento de glúteos toda vez que se coloca la carga directamente en la zona de la pelvis, por lo que el glúteo trabaja al máximo de sus capacidades sin que las piernas alcen la mayor parte del ejercicio.

: Es considerado uno de los ejercicios más interesantes para el aumento de glúteos toda vez que se coloca la carga directamente en la zona de la pelvis, por lo que el glúteo trabaja al máximo de sus capacidades sin que las piernas alcen la mayor parte del ejercicio. Peso muerto rumano: En ese ejercicio se estira el músculo con cada bajada al máximo de sus capacidades, lo cual ayuda a marcar la curva de impacto que divide al glúteo de la pierna. Se trata, entonces, de un ejercicio que le da firmeza a esta zona del cuerpo.

¿Por qué las sentadillas no son el mejor ejercicio para aumentar los glúteos?

Bret Contreras, doctor con autoridad mundial en el mundo del fitness, menciona que la sentadilla es un ejercicio cuyo esquema principal se centra en los cuadríceps, dejando a los glúteos en un apartado secundario. Por tal motivo, recomienda realizar otros movimientos si lo que quieres es aumentar el tamaño de estos a corto plazo.