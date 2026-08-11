3 llaveros e identificadores de mochila de ‘Paw Patrol’ que puedes hacer con tu hijo

Si tus hijos están en casa y no sabes qué actividad hacer con ellos, una gran idea es crear accesorios para su mochila para este regreso a clases. Esto hará que sus útiles tengan un toque especial sin gastar demasiado dinero. Lo mejor de todo es que no necesitarás comprar accesorios nuevos, pues puedes crear grandes cosas con los personajes de Paw Patrol que tanto les encantan. Otro punto importante es que, además de ser una actividad entretenida para las vacaciones, permiten a los niños participar en la decoración de sus cosas y reconocer su mochila con mayor facilidad cuando están en la escuela.

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Estas tres ideas te permitirán entretener y divertir a tus hijos a la vez que creas un accesorio útil para su regreso a clases.

1. Identificador de mochila

Puedes imprimir a tu personaje preferido de Paw Patrol y colorearlo con lápices de madera junto a tu pequeño. En un rectángulo aparte, escribe su nombre y, una vez este quede listo, puedes comprar mica transparente o llevar el dibujo y el nombre a enmicar a tu papelería de confianza. Una vez que queden listos, les haces una perforación y con una cadenita lo juntas a la etiqueta de su nombre y listo.

|Pinterest Larissa Rangel - Papelaria Criativa

2. Llavero con foami moldeable

Otra gran idea, y muy económica también, es comprar foami moldeable y construir junto a tu hijo la forma de los cachorros de Paw Patrol y colocarle un arito o un hilo para colgarlo en la mochila. También haz un rectángulo donde pondrás su nombre. Una vez se endurezca el foami, puedes pintarlos con plumones de acrílico o pinturas acrílicas y listo.

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3. Placa de Everest con plástico reciclado

Una tercera idea consiste en crear una pequeña placa de su cachorro favorito de Paw Patrol utilizando plástico reciclado de un envase limpio y foami moldeable. El niño puede dibujar la forma del personaje mientras el adulto corta los materiales rígidos. Después la decoras y le agregas el nombre de tu hijo o hija en la parte posterior. Para terminar, coloquen una argolla o un pequeño gancho para sujetarla al cierre de la mochila.