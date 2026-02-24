3 ideas de cortes de pelo para los Therian hombre

Los Therian se ha viralizado en las últimas semanas, y es que esta nueva comunidad son personas que se auto perciben como animales, incluso algunos aseguran sentir extremidades como colas y orejas. Es por ello que aquí te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo que les quedan a este tipo de conjunto de seres vivos.

Tupe alto para hombres

Aunque los Therian ocupan máscaras, un buen look nunca es una mala idea, y aquí te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo ideales para estos hombres que se consideran algún tipo de animal. El primero es el Tupe alto, este estilo es una opción muy popular para los masculinos; este se caracteriza por contar con un degradado alto, y porque se hace énfasis en las texturas desordenadas.

|Foto de Marlene Leppanen

Peinado recortado desordenado

El segundo corte de pelo para los Therians hombres es el peinado Recortado Desordenado; esta opción se caracteriza por tener una textura del cabello en la parte alta de la cabeza y casi totalmente rapado; la melena desordenada desvanecido se ve muy bien para aquellos que tienen su cabello grueso, ondulado o chino.

|Foto de Luiz Rogérico

Peinado y corte Side part para hombres

Terminamos con el Side Part para hombres. Este estilo se centra en tener una textura abundante en la parte superior de la cabeza con degradado a los lados. Para peinarlo deberás tener a la mano un producto que tenga algo de brillo; coloca una cantidad pequeña de dicha pomada o cera en el pelo húmedo y posteriormente peina, para darle cuerpo puedes usar un secador.

|Foto de iam luisado

Cuál es el significado de la palabra Therian en español

El significado de la palabra Therian tiene mucha historia y sus raíces profundas provienen de la lengua griega. Therion que significa bestia o animal salvaje; esto hacía que los griegos se concebían como animales y criaturas instintivas y poderosas. Por otro lado, en el idioma inglés, “ian” se relaciona directamente con pertenencia, entonces si se juntan ambas palabras, Therian significa “relacionado con bestias” o “naturaleza animal”.

