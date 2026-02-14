3 ideas fáciles de recetas para galletas caseras: prepáralas tú misma en San Valentín 2026

El Día de San Valentín está por llegar y si aún no tienes listo el regalo para esa persona especial, qué mejor forma de conquistarla que con galletas caseras recién horneadas. Olvídate de comprar dulces caros o peluches: estas tres recetas son súper fáciles, usan ingredientes que ya tienes en casa y tardan menos de una hora en estar listas.

Con forma de corazón y decoraciones en tonos rosa y rojo, tus galletas caseras serán un gran éxito en tus reuniones del 14 de febrero. Lo mejor: hay opciones para todos los gustos, desde las minimalistas hasta versiones con chocolate y una opción más nutritiva.

Galletas de 3 ingredientes: la idea más simple

Si buscas algo rápido y sin complicaciones, esta es tu receta estrella. Solo necesitas manteca, leche condensada y harina leudante (algo parecido a lo que utilizas para hacer hot cakes). Literalmente, no puedes fallar con esta opción que compartió en su canal de YouTube la creadora PinkLemon2.

Ingredientes (para 20 galletas):



160 g de manteca blanda

200 g de leche condensada

2 tazas de harina leudante

Preparación paso a paso:



Bate la manteca con la leche condensada hasta cremarla bien y obtener una mezcla suave Agrega la harina poco a poco y forma una masa homogénea; refrigera 20 minutos Estira la masa con un rodillo hasta que tenga medio centímetro de grosor Corta con molde de corazón y coloca en charola forrada con papel encerado Hornea a 180 °C por 10-12 minutos hasta que los bordes estén ligeramente dorados

Para finalizar, decora con glaseado rosa hecho de azúcar mezclada con jugo de limón y colorante rosa.

Galletas rellenas de Nutella: puro vicio chocolateado

¿Eres amante de la Nutella? Estas galletas caseras rellenas de la famosa crema de cacao y avellana son llamadas "nutellotti" en la receta compartida por el portal Directo al Paladar y estamos seguros de que el combo perfecto de masa crujiente con relleno cremoso hará suspirar a cualquiera.

Las galletas con Nutella son irresistibles para cualquier paladar. Crédito: Unsplash / JSB Co.

Ingredientes:



1 huevo

1/2 taza de azúcar morena

1/2 taza de Nutella (más extra para rellenar)

1 1/4 tazas de harina

Pizca de sal

Preparación paso a paso:



Mezcla el huevo con el azúcar morena hasta integrar completamente Agrega la Nutella y bate hasta obtener una mezcla homogénea Incorpora la harina y la sal, mezclando hasta formar una masa suave Estira la masa a 1 cm de grosor sobre superficie enharinada Corta corazones y coloca en charola preparada Hornea a 180°C por 8-12 minutos hasta que estén firmes al tacto Deja enfriar y rellena dos galletas con Nutella tibia para crear un sándwich irresistible

Ojo, porque son súper adictivas, así que prepara extra porque seguro van a desaparecer al instante en tus reuniones con amigos. Son perfectas para acompañar un café o vino tinto en una cena romántica casera. El secreto está en que la Nutella del relleno esté ligeramente tibia para que se unan bien las galletas.

Galletas fit de plátano: sanas y guilty-free

Para quienes cuidan lo que comen, las galleta de avena son la opción ideal. Crédito: Unsplash / Maryam Sicard

Para los que cuidan la línea pero no quieren renunciar a probar algo dulce en San Valentín, estas galletas caseras inspiradas en la receta publicada en el sitio de salud MedlinePlus son la opción perfecta. Bajas en calorías, llenas de fibra y sin harina refinada ni mantequilla.

Ingredientes (para 15 unidades):



2 plátanos maduros (mientras más maduros, más dulces)

2 tazas de avena en hojuelas

1/2 taza de mantequilla de maní natural (sin azúcar añadido)

3 cucharadas de miel o stevia al gusto

Chips de chocolate oscuro sin azúcar (opcional)

Preparación paso a paso:



Machaca los plátanos con un tenedor hasta obtener un puré suave Agrega la avena, mantequilla de maní y endulzante; mezcla bien Incorpora los chips de chocolate oscuro si los usas Forma bolas pequeñas y aplástalaas con las manos dándoles forma de corazón Coloca en charola forrada y hornea a 180°C por 12-15 minutos Deja enfriar completamente antes de servir (se endurecen al enfriarse)

¿Por qué son saludables? Estas galletas se preparan sin harina refinada ni mantequilla, estas galletas son ideales para un postre ligero post-cena o para disfrutar en el desayuno. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá! Puedes guardarlas en el refrigerador hasta por una semana y llevarlas como snack saludable.

Estas galletas caseras no solo son fáciles y rápidas, sino que también te permiten ahorrar dinero y crear momentos inolvidables en San Valentín 2026. Si quieres que tu regalo del 14 de febrero sea irresistible, puedes combinar las tres recetas y crear una caja de galletas variadas que tenga opciones para todos los gustos.