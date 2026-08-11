3 ideas para hacer tu propio calendario escolar de tareas y pegarlo en el refrigerador: paso a paso de cada diseño
Gánale tiempo al tiempo con un calendario escolar práctico, económico y personalizado, perfecto para comenzar el ciclo escolar con una mejor organización.
Organizar las tareas escolares puede ser mucho más sencillo cuando los niños tienen un calendario a la vista. Por eso, crear un calendario escolar de tareas para pegar en el refrigerador es una idea práctica y divertida para mantener todo bajo control.
Además, puedes hacerlo en casa con materiales económicos y personalizarlo según las actividades de cada niño. Estas tres ideas son fáciles de realizar y pueden convertirse en un recurso colorido para organizar las tareas escolares.
Estas son las ideas para hacer tu propio calendario de tareas
- 1. Calendario con imanes de colores. Para este diseño necesitas una cartulina, plumones, regla, hojas de colores y pequeños imanes adhesivos. Divide la cartulina en siete columnas, una para cada día de la semana, y escribe las materias o tareas correspondientes. Después, recorta círculos o cuadrados de diferentes colores y escribe en ellos actividades como “leer”, “hacer tarea” o “estudiar”. Pega un pequeño imán detrás de cada pieza para poder moverlas durante la semana.
- 2. Calendario con notas removibles. Si buscas una opción que puedas modificar fácilmente, utiliza una cartulina grande, notas adhesivas y plumones. Dibuja una cuadrícula con los días de la semana y deja suficiente espacio para colocar varias notas. Escribe cada tarea en una nota diferente y colócala en el día correspondiente. Cuando el niño termine una actividad, puede retirarla y descubrir de manera visual todo lo que ha logrado durante la semana.
- 3. Calendario con bolsillos de colores. Para crear este diseño necesitarás cartulina, sobres pequeños, pegamento, plumones y cinta magnética. Divide la cartulina por días y pega un bolsillo para cada jornada escolar. Después, escribe las tareas en pequeñas tarjetas y guárdalas dentro de cada bolsillo. El niño podrá sacar las actividades conforme las vaya realizando y volver a colocar las tarjetas cuando necesite revisar alguna indicación.
Un truco para hacer el calendario escolar de tareas más divertido
Puedes asignar un color diferente a cada materia. Por ejemplo, utiliza azul para matemáticas, verde para español y amarillo para ciencias. Así, los niños identificarán sus tareas rápidamente y será más fácil mantener organizado el calendario.
Coloca el calendario en una zona visible del refrigerador y deja algunos plumones o tarjetas cerca. De esta manera, tendrás un calendario escolar práctico, económico y personalizado, perfecto para comenzar el ciclo escolar con una mejor organización.