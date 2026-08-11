3 ideas para hacer tu propio calendario escolar de tareas y pegarlo en el refrigerador: paso a paso de cada diseño

Organizar las tareas escolares puede ser mucho más sencillo cuando los niños tienen un calendario a la vista. Por eso, crear un calendario escolar de tareas para pegar en el refrigerador es una idea práctica y divertida para mantener todo bajo control .

Además, puedes hacerlo en casa con materiales económicos y personalizarlo según las actividades de cada niño. Estas tres ideas son fáciles de realizar y pueden convertirse en un recurso colorido para organizar las tareas escolares .

Estas son las ideas para hacer tu propio calendario de tareas

1. Calendario con imanes de colores. Para este diseño necesitas una cartulina, plumones, regla, hojas de colores y pequeños imanes adhesivos. Divide la cartulina en siete columnas, una para cada día de la semana, y escribe las materias o tareas correspondientes. Después, recorta círculos o cuadrados de diferentes colores y escribe en ellos actividades como “leer”, “hacer tarea” o “estudiar”. Pega un pequeño imán detrás de cada pieza para poder moverlas durante la semana.

2. Calendario con notas removibles. Si buscas una opción que puedas modificar fácilmente, utiliza una cartulina grande, notas adhesivas y plumones. Dibuja una cuadrícula con los días de la semana y deja suficiente espacio para colocar varias notas. Escribe cada tarea en una nota diferente y colócala en el día correspondiente. Cuando el niño termine una actividad, puede retirarla y descubrir de manera visual todo lo que ha logrado durante la semana.

3. Calendario con bolsillos de colores. Para crear este diseño necesitarás cartulina, sobres pequeños, pegamento, plumones y cinta magnética. Divide la cartulina por días y pega un bolsillo para cada jornada escolar. Después, escribe las tareas en pequeñas tarjetas y guárdalas dentro de cada bolsillo. El niño podrá sacar las actividades conforme las vaya realizando y volver a colocar las tarjetas cuando necesite revisar alguna indicación.

Un truco para hacer el calendario escolar de tareas más divertido

Puedes asignar un color diferente a cada materia. Por ejemplo, utiliza azul para matemáticas, verde para español y amarillo para ciencias. Así, los niños identificarán sus tareas rápidamente y será más fácil mantener organizado el calendario.

Coloca el calendario en una zona visible del refrigerador y deja algunos plumones o tarjetas cerca. De esta manera, tendrás un calendario escolar práctico, económico y personalizado, perfecto para comenzar el ciclo escolar con una mejor organización.