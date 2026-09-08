Cómo decorar mini pasteles de Bluey y Bingo: 3 ideas fáciles y divertidas para la mesa dulce

A la hora de decorar un cumpleaños infantil, hay que tener en cuenta varios aspectos, principalmente hay que pensar en la decoración que elegirán los más pequeños, que generalmente será en base a algún personaje; y a partir de ahí pensar en los elementos decorativos, como la piñata, el pastel y la mesa dulces. Una de las temáticas más elegidas y populares es Bluey, este simpático personaje animado y que por eso, te vamos a compartir ideas para decorar mini pasteles sin ser un experto en repostería.

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Antesde comenzar con la decoración de un cumpleaños infantil, debemos saber cuál será el personaje principal de la misma, teniendo en cuenta que a partir de ahí es que realizaremos todos los elementos decorativos, tales como guirnaldas, globos, piñatas, vasos, entre otros. Y también, hay que mencionar la mesa dulces, que debe coincidir con lo demás, y lo que no puede faltar en esto son los mini pasteles.

Características de los pasteles de Bluey & Bingo

Uno de los personajes más queridos por los niños es Bluey, que se trata de un cachorro que experimenta diversas aventuras y que debido a su popularidad, se convirtió en temática frecuente de cumpleaños infantiles, por lo que podrás decorar una mesa dulce y hacer unos mini pasteles. En primer lugar, los colores más preponderantes son azul, blanco, celeste y algunos tonos verdes y a continuación te dejamos tres ideas para esta decoración.

3 ideas para decorar un mini pastel de Bluey & Bingo