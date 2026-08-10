Extranjero ARREMETE en contra de grupo regional mexicano y destroza parte de sus instrumentos (VIDEO)

Recientemente comenzó a generar diversas reacciones un corto video en el que se puede ver a un supuesto vacacionista extranjero acercándose a los integrantes de la banda Grupo Reforza2 mientras tocaban música regional en un malecón de Tijuana, generando un conflicto que escaló el destrozo de parte del equipo instrumental de la agrupación, lo que generó una gran cantidad de comentarios sobre la actitud del hombre y el altercado.

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¿Qué pasó con el Grupo Reforza2 en Tijuana?

En las últimas horas, tanto la comunidad nacional como los allegados al regional mexicano han comenzado a mostrar su indignación tras darse a conocer un corto video en el que se puede ver a un supuesto extranjero de origen estadounidense, arremetiendo contra los integrantes de Grupo Reforza2, quienes supuestamente aseguraron que se encontraban grabando material para promocionar su música cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con lo señalado, los jóvenes músicos mostraron cómo quedó la guitarra, lamentando que el incidente los dejó sin uno de sus necesarios instrumentos para diseñar su trabajo. A pesar de lo sucedido y de las múltiples reacciones generadas en redes sociales, hasta ahora se desconoce el actuar de las autoridades o el motivo real que llevó al altercado, esto a pesar de que en comentarios se ha acusado que el supuesto extraño lanzó diversos comentarios discriminatorios en contra de los músicos.

¿Quién es la Agrupación Grupo Reforza2?

Grupo Reforza2 se presenta como una agrupación de música grupera norteña que ha dado de qué hablar tras presentarse en varios escenarios importantes a lo largo de todo México. Además, la agrupación cuenta con producciones discográficas como Mi Segunda Vida, Seguimos Sumando y De Todos y Para Todos, interpretando temas de ambiente, en vivo y corridos, sumándose a la nueva ola del regional mexicano.