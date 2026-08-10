Qué hacer para que a tu perro no le afecte el eclipse solar del 12 de agosto

Para que a tu perro no le afecte el eclipse solar del 12 de agosto, lo más recomendable es mantener su rutina habitual, evitar que mire directamente al Sol y, si el animal se muestra inquieto, permanecer con él en un ambiente tranquilo y seguro. Organizaciones veterinarias y de bienestar animal señalan que los canes no suelen observar el fenómeno de forma deliberada.

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En este sentido, el principal cuidado de una mascota consiste en prevenir la exposición directa a la luz solar intensa y reducir posibles cambios de comportamiento asociados con el ambiente. El fenómeno puede modificar durante unos minutos las condiciones habituales de iluminación y temperatura, algo que algunos animales pueden percibir.

¿Cómo proteger a tu perro durante el eclipse solar?

La American Veterinary Medical Association (AVMA) recomienda tomar precauciones con los animales durante fenómenos que puedan alterar su rutina y mantenerlos en ambientes seguros. En el caso de un eclipse, una de las medidas más sencillas es permitir que el perro permanezca dentro de casa durante el periodo de mayor exposición solar.



Mantén su rutina: procura respetar los horarios habituales de comida, descanso y paseos para evitar cambios innecesarios durante el fenómeno.

procura respetar los horarios habituales de comida, descanso y paseos para evitar cambios innecesarios durante el fenómeno. Evita que mire directamente al Sol: no acerques al perro a una ventana para observar el eclipse ni intentes dirigir su atención hacia el cielo.

no acerques al perro a una ventana para observar el eclipse ni intentes dirigir su atención hacia el cielo. Déjalo dentro de casa durante el momento de mayor intensidad: si existe la posibilidad de que el animal se exponga directamente al Sol, mantenerlo en un espacio interior es una medida sencilla de prevención.

si existe la posibilidad de que el animal se exponga directamente al Sol, mantenerlo en un espacio interior es una medida sencilla de prevención. Cierra parcialmente las cortinas o persianas: esto permite reducir el acceso directo a la luz solar sin necesidad de modificar por completo el ambiente.

esto permite reducir el acceso directo a la luz solar sin necesidad de modificar por completo el ambiente. No le coloques gafas para humanos: los accesorios diseñados para personas no necesariamente son adecuados para perros y pueden resultar incómodos o incluso representar un riesgo si el animal intenta quitárselos.

La American Kennel Club (AKC) también señala que los canes no suelen comprender qué está ocurriendo durante un eclipse y que muchos simplemente continúan con sus actividades habituales. Por ello, no es necesario generar una situación de alarma alrededor de la mascota.

¿Los perros pueden ponerse nerviosos durante un eclipse solar?

Algunos perros pueden reaccionar ante cambios ambientales, pero cualquier comportamiento inusual durante un eclipse no necesariamente significa que el fenómeno esté provocándoles daño. La disminución temporal de la luz puede alterar brevemente el entorno, mientras que la presencia de más personas, ruidos o cambios en la rutina también puede influir en el comportamiento del animal.

Según la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), durante acontecimientos poco habituales es conveniente proporcionar a los animales un espacio seguro donde puedan retirarse si se sienten incómodos. Si el perro muestra señales de inquietud, se pueden aplicar estas medidas:



Proporciona un lugar tranquilo: una habitación conocida, con su cama, agua y algún juguete, puede ayudarlo a sentirse seguro. No lo obligues a salir: si busca refugiarse, permite que permanezca en su espacio hasta que vuelva a la normalidad. Mantén una actitud calmada: los perros pueden percibir el comportamiento de sus cuidadores, por lo que mantener la tranquilidad puede contribuir a evitar que aumente su ansiedad. Supervisa su comportamiento: si presenta signos intensos o persistentes de estrés, como jadeo excesivo, temblores, intentos de escapar o cambios físicos importantes, conviene consultar con un veterinario.

En definitiva, la principal precaución consiste en ofrecerle un ambiente seguro mientras se desarrolla el fenómeno. Para la mayoría de las mascotas, mantener la normalidad y permitirles continuar con sus actividades habituales será suficiente.