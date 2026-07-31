En el mercado hay diferentes modelos de monederos, donde guardas monedas, billetes y tarjetas. Pero una de las opciones es hacer uno desde la comodidad de la casa, donde puedes utilizar el espacio debajo de las escaleras con estas 5 opciones que aprovechan cada centímetro en agosto. No obstante, el gran reto es poner manos a la obra sin máquina de coser con estas 4 ideas.

En estas ideas puedes reutilizar prendas, con el objetivo de ahorrar dinero, al utilizar algunos retazos de tela, pegamento para textiles, velcro o broches de presión. Con estos materiales es posible fabricar monederos funcionales sin utilizar una máquina de coser, al igual que estas 4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en diferentes manualidades.

Los monederos sin máquina de coser

1. Monedero tipo sobre: Para ello se necesita tela de aproximadamente 25 por 18 centímetros rectangular, entretela adhesiva o fieltro para aportar rigidez, pegamento especial para textiles y una tira de velcro. Para darle forma, dobla la tela hasta formar un sobre; después se pegan los laterales y, por último, se coloca el velcro en la solapa. En esta opción podrás guardar monedas, billetes doblados o tarjetas de transporte.

4 monederos de tela que puedes hacer en casa sin máquina de coser: paso a paso|IA

2. Tela estampada con broche de presión. Primero, corta dos piezas iguales, únelas con adhesivo para tela y coloca un pequeño broche plástico o metálico en la parte frontal. Este sistema evita costuras y facilita la apertura para que los niños y adultos puedan sacar dinero sin ningún problema.

3. Mezclilla de un pantalón viejo: La tela denim es de alta resistencia al desgaste gracias a su tejido de sarga, característica que la convierte en una buena opción para accesorios de uso frecuente. Basta con cortar un bolsillo completo, cerrar la abertura inferior con pegamento para textiles y añadir un botón decorativo.

4. Monedero tipo acordeón con fieltro: Este material es fácil de cortar, mantiene la forma y no se deshilacha, por lo que no requiere acabados especiales. Para ello debes cortar una pieza rectangular, marcar los dobleces para formar compartimentos, pegar con adhesivo para tela y colocar una banda elástica como cierre.