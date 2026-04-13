3 cambios que debes hacer en tu rutina de skin care durante la primavera 2026

El skin care es un hábito que permite que la piel se vea mucho más saludable y luminosa, además de brindarle cuidados necesarios para que no se dañe en las diferentes condiciones del clima. De invierno a primavera existen cambios importantes que hay que tomar en cuenta para tener una rutina correcta.

Esta temporada de 2026 se perfila como una era en donde deberemos centrarnos en los cuidados de la piel inteligentes y regenerativos, la transición de las temperaturas hace que requiramos de productos más ligeros, pero que también nos brinden protección.

3 cambios clave que debes aplicar en tu skin care

De acuerdo con expertos, los 3 cambios clave que debes aplicar en tu rutina esta primavera de 2026 son:

Cambia cremas densas por texturas lechosas e híbridas

Debido al aumento de la temperatura, las fórmulas pesadas que podrías haber estado aplicando durante el invierno ya no servirán. Al contrario, podrían congestionar los poros.

Los cambios que debes realizar en tu skin care por primavera 2026|Pexels: Shiny Diamond

La tendencia dominante para la temporada de primavera de 2026 es aplicar sueros o tónicos más lechosos que ofrecen una hidratación profunda pero respirable, ideal para pieles mixtas o grasas.

Algunos de los ingredientes clave que debes priorizar es la ectoína, que actuará como un escudo en contra de la polución primaveral.

Skinimalismo o productos multifuncionales

Las rutinas de 10 pasos a seguir están obsoletas y ahora se priorizan los productos que con una sola fórmula hacen el trabajo de 3 diferentes cremas. Por ejemplo, buscar un hidratante con activos integrados podría hacerte prescindir del sérum.

Elige productos ligeros e híbridos para tu rutina de skin care primaveral|Pexels: Polina

Una crema de día con vitamina C y péptidos puede iluminar y regenerar. Así obtendrás menos fricción y menos capas, lo que ayudará a evitar la irritación por alérgenos de la primavera.

FPS adaptativo y con beneficios de tratamiento

El protector solar es uno de los pasos más importantes del skin care de primavera|Pexels: Mikhail Nilov

La protección solar que debes elegir debe ser de formato híbrido, es decir, que contenga niacinamida para las manchas o ácido hialurónico para la piel. Algunas brumas tienen FPS adaptativo que puedes usar para retocar tu bloqueador sobre tu maquillaje, o emplear texturas de gel o crema.

