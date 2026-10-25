Los 3 mejores lugares para colocar el romero y atraer el dinero

El romero es una de las plantas aromáticas más conocidas en el mundo, y que entre sus principales usos debemos mencionar que se emplea en la cocina para poder darle sabor a muchos de los platillos y que puede perfumar cualquier ambiente con sus hojas. Pero, otra de las propiedades que se le atribuyen son espirituales, por lo que tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui, y gracias a esta técnica milenaria, podrás saber cuáles son los tres lugares donde tienes que colocarla para atraer prosperidad y abundancia.

En relación a las características del romero, hay que mencionar que se trata de un arbusto aromático, leñoso, perenne, originario de la región mediterránea y que puede llegar a medir hasta 2 metros de altura, destacándose por sus hojas verdes en forma de aguja, pequeñas flores azuladas y porque emite un fuerte aroma que es ideal para usar en la cocina o para perfumar la casa.

¿El equipo lo apagó? Kevyn “Bicolor” responde a las críticas de Azalia Ojeda en La Granja VIP

Qué beneficios tiene la planta de romero

Por otro lado, más allá de estas características, el romero tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui, esta disciplina que busca la armonía en los espacios y que en este caso, aseguró que esta planta tiene propiedades de protección en el hogar, purificación y prosperidad, por lo que su ubicación será fundamental y que podrás atraer no sólo prosperidad, sino armonía para el hogar. Por eso, te compartiremos los tres mejores lugares en donde debes colocar la planta de romero, según el Feng Shui.

Los 3 mejores lugares para colocar el romero

Entrada principal de la casa: es ideal para colocar una planta de romero porque representa el punto de acceso al hogar, y se relaciona con las nuevas oportunidades. Es clave mantener este espacio limpio, ordenado y libre de objetos que dificulten el paso