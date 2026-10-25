Quién es el ELIMINADO de La Granja VIP hoy, domingo 25 de octubre, y se va de la competencia en la Segunda Temporada por decisión del público

Llegamos al final de la semana 7 en La Granja VIP y este domingo 25 de octubre se da a conocer el nombre del Granjero eliminado que se despedirá para siempre de esta competencia. Los nominados que se definieron el viernes son Azalia Ojeda, Kunno, Manelyk González, Natalia Alcocer y Rafa Mercadante.

Manelyk terminó en la Tabla de Nominados desde el martes, después de haber perdido El Duelo contra Azalia. El miércoles, tras La Asamblea, quedaron nominados Rafa y Azalia; cabe mencionar que la segunda quedó "clavada" a la Tabla el viernes, como sanción. Natalia y Kunno entraron a la Tabla el viernes, a partir de la Traición Doble que se llevó a cabo.

Antes de ellos habían estado en la lista Fernando Lozada y "Mono" Osuna. El primero ganó La Salvación el día jueves y posteriormente sacó de la Tabla a "Mono" el viernes.

Hasta ahora, Manelyk y Rafael han regresado 3 veces de la Gala de Eliminación, lo cual los sitúa entre los Granjeros que más veces han sido salvados por el público. Natalia y Azalia han estado una vez en la Eliminación y lograron regresar. El único de la Tabla de la semana 7 que nunca ha llegado hasta este punto, es Kunno.

Lista completa de eliminados de La Granja VIP

Así es como ha quedado la lista de eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada, con el paso de las 7 semanas de competencia.



Abigail Pak, "La Coreañera".

María Karunna.

Carlos Trejo.

Kenny Avilés.

Pascal Nadaud.

Pimpinela Escarlata.

Así fue la primera expulsión de La Granja VIP

Hace una semana, en la sexta Gala de Eliminación, ocurrió un hecho completamente inédito en La Granja VIP: una expulsión por infringir la regla de no contacto físico. Esta sanción le fue impuesta a Mónica Escobedo, tras un hecho ocurrido el viernes anterior. Aunque hubo expulsión, de todos modos hubo un eliminado y el público decidió que se tratara de Pimpinela Escarlata.

Antes de la expulsión de Mónica, solamente una Granjera de La Granja VIP había salido de la competencia por una razón diferente a la decisión del público. Se trató de Lola Cortés, quien en la primera temporada decidió salir del reality por motivos de salud; en aquella ocasión, la salida de Lola tampoco impidió que hubiera una eliminación esa misma noche.