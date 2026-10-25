Qué hacer con las bandejas de plástico que ya no usas: cómo reciclarlas y organizar tu cocina
No debes desecharlas, ya que podrás convertirlas en grandes adornos para el hogar
Las bandejas de plástico son recipientes que son muy utilizados por muchas personas y que todavía se siguen viendo en supermercados o tiendas, teniendo en cuenta que en su interior pueden venir frutas, carne, entre otros; o incluso cuando decidimos comprar comida, viene en estos envases que luego son muy prácticos. Hay quienes se deshacen de ellas una vez que lo usan, y estamos cometiendo un grave error, ya que no sólo estamos contaminando el medio ambiente, sino que nos estamos perdiendo la gran oportunidad de aplicar la técnica DIY en la que podrás reutilizarlas para la cocina.
Lo que tiene de bueno estas bandejas de plástico es que se pueden lavar con facilidad y que una vez limpias, se utilizan para volver a almacenar alimentos y guardarlos en el refrigerador o incluso para otros usos dentro de la cocina. Pero, hay quienes deciden no acumular objetos y se deshacen de ellas, por lo que una buena opción es aplicando la técnica DIY.
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Seguramente hayas oído hablar de DIY o Hazlo tú mismo y hace referencia a poner en valor aquellos elementos u objetos que creíamos que no servían con el fin de reciclar y de decorar sin gastar un solo centavo. En este caso, podrás volver a usar las bandejas de plástico y convertirla en un gran organizador para la cocina, por lo que con esta técnica DIY, te compartiremos cómo reciclar esta bandeja.
Materiales para reciclar las bandejas de plástico
- Bandeja de plástico
- Retales de tela
- Silicona
- Papel
- Cartón
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Cómo reutilizar las bandejas de plástico que ya no usas
- Cortar una tira de cartón que se adapte al perímetro y usarla como soporte para revestir laterales y los tubitos de papel le darán textura
- Enrollar cada hoja hasta conseguir un tubito firme y procurar que todos tengan una altura similar
- Pegar todos los tubitos con silicona a lo largo del contorno de la bandeja y es importante distribuirlos de manera regular para que no queden huecos visibles y este revestimiento aportará volumen
- Medir el espacio interior del fondo de la bandeja y recortar un trozo de cartón con esas dimensiones y cubrirlo con la tela que hayas elegido, asegurándote de que quede extendida y sin demasiadas arrugas y esta pieza servirá para ocultar el plástico del fondo
- Forrar el resto de la bandeja con la misma tela y podrás adaptarla a las paredes interiores y exteriores; de acuerdo al diseño que quieras lograr
- Tendrás una bandeja renovada que podrás convertirla en un gran organizador para la cocina