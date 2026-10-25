Esta noche Kevyn descubrirá que “Bronco” grabó el tema de Granjo el potrillo de La Granja VIP; esto debes saber

Kevyn Contreras “Bicolor” está por vivir una de sus noches más especiales dentro de La Granja VIP. Mientras los participantes se preparan para una nueva Gala de Eliminación, el comediante tiene pendiente una sorpresa relacionada con Granjo, el potrillo que se ganó el cariño de los participantes del reality.

Todo comenzó con una canción creada dentro del programa y una petición frente a las cámaras. Lo que Kevyn todavía desconoce es que su mensaje llegó a su destino y que esta noche, durante la Gala de Eliminación del domingo 25 de octubre, descubrirá hasta dónde llegó su creación.

Bronco grabó la canción de Granjo y Kevyn conocerá la noticia esta noche

Grupo Bronco ya interpretó el tema dedicado a Granjo, después de escuchar el llamado que Bicolor realizó desde el encierro. La agrupación compartió un video en sus redes sociales, donde Lupe Esparza envió un mensaje para reconocer el trabajo de los Granjeros.

Ahora, Kevyn conocerá la noticia durante la gala de esta noche. La sorpresa llegará después de que expresara su ilusión de que una de las agrupaciones que admira pudiera escuchar la canción y darle su propio estilo.

Hasta entonces, el comediante continúa con los preparativos de una presentación que tendrá una conexión especial con Bronco.

Kevyn quería que el potrillo de La Granja VIP se llamara Bronco

La admiración de Bicolor por la agrupación también estuvo presente cuando habló sobre el nombre del potrillo. El Granjero confesó que le habría gustado llamarlo Bronco, pues su apariencia le recordaba a un caballo negro que asociaba con la imagen del grupo.

Finalmente, el público eligió el nombre de Granjo. Sin embargo, Kevyn encontró en la música otra manera de relacionar al nuevo integrante de La Granja VIP con la banda que esperaba que escuchara su composición.

Kevin “Bicolor” Contreras|Crédito: La Granja VIP

¿A qué hora ver la sorpresa de Kevyn en La Granja VIP?

La Gala de Eliminación comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca UNO. También podrás seguirla gratis desde el sitio oficial de TV Azteca y mediante la aplicación TV Azteca EN VIVO.

La noticia para Kevyn se dará a conocer durante el programa, por lo que será necesario estar pendiente de la transmisión. Además de descubrir su reacción, los aficionados conocerán al séptimo eliminado y cómo quedará la convivencia rumbo a una nueva semana.