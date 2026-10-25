Exatlón México Décima Temporada 2026 EN VIVO, ver GRATIS la eliminación de hoy domingo 25 de octubre, online el reality de Azteca UNO

En Exatlón México estamos por terminar la novena semana, una en la que las mujeres están en riesgo. Ha sido una semana complicada, pues algunas Atletas la han pasado mal, como Gina del Equipo Azul, que no se siente feliz con la posición en la que la pone su equipo. Por si fuera poco, Valeria tuvo que abandonar la competencia por un desgarre y Paulette se lesionó tras tener una fuerte caída. Aún no sabemos quién saldrá este domingo ni conocemos el estado de salud de Paulette. Para que no te pierdas de nada, te traemos el minuto a minuto de lo que pase en el reality deportivo, además de conocer todos los detalles que salgan a la luz.

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¿A qué hora se transmite Exatlón México?

No te puedes perder de lunes a viernes la transmisión de Exatlón México, la cual comienza a las 6:30 p. m. y termina a las 8:30 de la noche, mientras que los domingos inicia a las 6:00 p. m. para finalizar a las 8:00 p. m.y todo por Azteca UNO