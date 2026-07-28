Cómo reemplazar la clásica alacena para termos y botellas con estas 4 ideas de madera que se ve hermosa en la cocina

Optimizar la alacena es una de las mejores formas de mantener la cocina organizada y aprovechar cada centímetro disponible. Si los termos y las botellas ocupan demasiado espacio o terminan desordenados, una alacena de madera puede convertirse en la solución ideal, ya que mejora el almacenamiento, aporta calidez y eleva el estilo de cualquier cocina.

Estas son las mejores ideas para acomodar termos y botellas en una alacena de madera para cocina

Cada vez más personas buscan alternativas funcionales para organizar sus recipientes reutilizables sin saturar los gabinetes. De acuerdo con Directo al Paladar México, utilizar estantes o módulos específicos para termos y botellas facilita el acceso a cada pieza y ayuda a mantener el orden en la alacena para cocina, evitando que los objetos se amontonen y aprovechando mejor el espacio.

Estantería de madera con compartimentos abiertos. Este tipo de mueble alacena permite colocar los termos y las botellas en posición vertical, haciendo que cada uno sea fácil de identificar y tomar. Además de ser muy práctico, su diseño abierto aporta un estilo moderno y hace que la cocina luzca más organizada.

Alacena de madera con repisas ajustables. Si tienes termos y botellas de distintos tamaños, esta opción es una de las más funcionales. Puedes modificar la altura de los entrepaños según tus necesidades y aprovechar al máximo el espacio disponible, especialmente si cuentas con una alacena pequeña para cocina. Mueble con nichos individuales para botellas. Los compartimentos separados ayudan a mantener cada termo en su lugar y evitan golpes o rayaduras entre los recipientes. Además, esta propuesta también puede funcionar como alacena para despensa, ya que los espacios adicionales son ideales para guardar frascos, especias o recipientes de uso diario. Alacena de madera con puertas de cristal. Si prefieres proteger los termos del polvo sin ocultarlos por completo, un diseño con puertas de vidrio es una excelente alternativa. Este tipo de alacena para cocina combina funcionalidad y elegancia, permitiendo exhibir los accesorios de forma ordenada mientras complementa la decoración del espacio.

¿Cuál es el mejor lugar de la cocina para colocar una alacena de madera?

La ubicación de la alacena influye directamente en la comodidad al momento de preparar alimentos o servir bebidas. Lo más recomendable es colocarla cerca del área donde acostumbras llenar los termos o junto al refrigerador, para tener todo al alcance sin recorrer grandes distancias dentro de la cocina.

También es importante elegir un espacio que no interfiera con la circulación ni con la apertura de puertas y cajones. Según la revista ¡HOLA!, una alacena de madera bien integrada al diseño de la cocina no solo mejora el almacenamiento, sino que también aporta personalidad, calidez y armonía al ambiente.

Si cuentas con una cocina pequeña, aprovecha las paredes libres o los rincones poco utilizados para instalar un mueble vertical. El Mueble recomienda planificar cuidadosamente la distribución de cada elemento para facilitar el movimiento y sacar el máximo provecho del espacio, una estrategia especialmente útil cuando se incorpora una alacena pequeña para cocina.