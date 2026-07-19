El papel higiénico es uno de los artículos que se utilizan a diario, por lo que requiere un espacio dentro del baño. En la mayoría de las ocasiones, las personas optan por la clásica canasta para su almacenamiento, pero la puedes reemplazar por estas 4 ideas para ahorrar metros, así como por estas 5 opciones que harán ver esta área más elegante.

La canasta colocada junto al inodoro para guardar los rollos de repuesto es una buena opción, pero llega a acumular polvo, dificultar la limpieza del piso y desaprovechar áreas verticales del cuarto. Es por ello que se recomienda optar por soluciones que aprovechen las paredes, los muebles y espacios poco utilizados. En cambio, estas 5 ideas de almacenamiento de tapas te ayudarán en la cocina.

Las 4 ideas para ahorrar espacio al reemplazar canasta de papel higiénico

1. Nicho empotrado: Este espacio integrado al muro permite almacenar varios rollos sin ocupar espacio en el suelo del baño. Es una de las mejores opciones para espacios pequeños, sin la necesidad de muebles voluminosos y gastar mucho en ellos. Además, los rollos permanecen protegidos de salpicaduras y son fáciles de alcanzar.

Cómo reemplazar la clásica canasta de papel higiénico con estas 4 ideas que ahorran espacio|IA

2. Repisas flotantes: Se pueden instalar sobre el inodoro o en una pared libre. Estas piezas aprovechan el espacio vertical y permiten mantener despejado el piso. Los rollos pueden almacenarse dentro de cajas decorativas o canastas pequeñas con tapa para protegerlos del polvo y la humedad.

3. Mueble vertical delgado: Está diseñado específicamente para baños con dimensiones pequeñas. Estos gabinetes aprovechan espacios estrechos entre el sanitario y la pared, o junto al lavabo. Además del papel higiénico, permiten organizar productos de limpieza o artículos de higiene personal.

4. Portarrollos con compartimento: Este accesorio combina el dispensador de uso diario con un pequeño depósito vertical donde pueden almacenarse varios rollos adicionales. Este diseño mejora la organización porque reúne ambas funciones en una sola pieza y evita colocar recipientes adicionales sobre el piso.