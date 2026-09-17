Cómo eliminar una obstrucción en el lavabo en solo 3 pasos

Uno de los sectores más importantes dentro del hogar es el lavabo, el cual se caracteriza por ser un recipiente hidráulico con grifos que se emplea para el aseo personal, pero que principalmente lo encontramos no sólo en la cocina sino también en el baño. Sin embargo, uno de los principales problemas a los que nos exponemos es que se tape y esto impida que se desagote el agua y los restos, por lo que hay un método para eliminar esta obstrucción en solo tres pasos y que compartieron los especialistas.

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No hay dudas que el baño es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, especialmente porque es donde realizamos todas las tareas de aseo y de higiene; y tenemos que asegurarnos que esté en óptimas condiciones para evitar la acumulación de humedad, gérmenes y enfermedades. A su vez, el lavabo, es clave para el aseo personal y no sólo para la limpieza de manos, sino el cepillado de dientes y la cara.

Sin embargo, el lavabo está expuesto a que se tape con frecuencia y esto se produce por varios motivos, entre los que se encuentran la acumulación de cabello, por restos de jabón, por pasta dental y por suciedad que formarán una masa sólida en las tuberías o en el sifón e impedirá el traspaso del agua con facilidad. Por eso, te vamos a compartir un truco muy sencillo para dejar el baño reluciente y el lavabo libre.

Ingredientes para destapar el lavabo

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Agua caliente

Cómo destapar el lavabo con estos ingredientes

Colocar media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe Agregar media taza de vinagre blanco y esta combinación generará una acción efervescente que produce dióxido de carbono y forma espuma dentro de la tubería, lo que ayudará a aflojar restos de jabón, grasa y suciedad acumulados Tirar aproximadamente 1 litro de agua hirviendo por el desagüe y es que el agua caliente ayudará a arrastrar los residuos que fueron aflojados por la mezcla