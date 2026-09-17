4 diseños de mantas granny a crochet que te ayudarán a soportar el frío y podrás transportar fácilmente

Tras vivir una temporada de lluvias los mexicanos se preparan para recibir los días de frío y que mejor manera de hacerlo con una manta calientita la cual se convierte en la mejor aliada para hacerle frente a las bajas temperaturas, lo mejor es que en muchas ocasiones estas mantas puedes utilizarlas en una tarde en el sofá, en la oficina, en la habitación o incluso puedes tapar a tus hijos mientras están en una siesta.

Y aunque estas mantas a veces son fáciles de conseguir, lo mejor es que si te gustan las manualidades puedes crear tus propias mantas granny a crochet, ya que son una alternativa que combina abrigo, creatividad y un diseño que nunca pasa de moda.

Una de sus principales ventajas es que pueden elaborarse por pequeños cuadros que después se unen para formar una manta completa. Esto permite trabajar el proyecto poco a poco y, dependiendo del tamaño, transportarlo con mayor facilidad mientras estás tejiendo. A continuación te dejamos algunas ideas que pueden ayudarte a inspirarte y comenzar con este proyecto.

4 ideas de manta granny a crochet para cubrirse del frío

1.- Manta granny clásica llena de colores

Si buscas un diseño clásico opta por crear una manta de granny square ya que es una de las más versátiles, además puedes combinarla con varios colores en cada cuadro o utilizar una misma gama de tonos para obtener un resultado más uniforme.

2.- Manta granny en tonos neutros

Si prefieres una pieza que combine fácilmente con la decoración de tu casa, una manta en tonos neutros puede ser ideal, incluso, una buena opción para estos días de frió es utilizar colores en tonos cálidos como beige, café, mostaza o vino. Además de lucir una manta elegante aportará calidez.

3.- Manta granny multicolor

Para quienes disfrutan de los proyectos llenos de color, una manta granny multicolor permite aprovechar diferentes estambres y crear combinaciones únicas. Puedes repetir una secuencia de colores para conseguir un patrón ordenado o utilizar tonos diferentes en cada cuadro para obtener un efecto más alegre y artesanal.

4.- Manta granny pequeña para llevar a cualquier lugar

Si buscas una manta práctica para tener a la mano mientras lees, ves televisión o trabajas, puedes realizar una versión más pequeña, solo reduce el número de cuadros granny para crear una manta tipo cobija ligera.