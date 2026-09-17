Limpiar el piso con agua oxigenada: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

La limpieza del hogar es una de las actividades que debemos realizar con mayor frecuencia, teniendo en cuenta que hay que mantenerla ordenada y libre de posibles peligros, y entre las zonas que hay que limpiar y trapear con frecuencia es el piso. Es que es una de las zonas más expuestas a la acumulación de grasa, polvo y bacterias, y nuestra tarea es dejarlo reluciente. Por eso, en lugar de productos costosos, hay un truco casero que consiste en añadir agua oxigenada y que esconde muchos beneficios.

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Tal como lo mencionamos, limpiar el piso de la casa es algo fundamental y que debemos hacer con frecuencia, teniendo en cuenta que será clave para poder eliminar bacterias, polvo, alérgenos que afectan la salud de la familia; brindará mayor seguridad al eliminar la grasa acumulada y esto evita resbalones y caídas; nos permitirá cuidar el material del piso y en especial, brinda la sensación de bienestar y frescura, reduciendo el estrés.

Qué es el agua oxigenada

Si bien se utilizan productos químicos para el lavado del piso, en el último tiempo se ha puesto de moda el uso de un truco casero que consiste en utilizar un producto muy común, pero que no todos sabían sus propiedades y su forma de uso. Estamos hablando del agua oxigenada, que se caracteriza por ser un compuesto líquido incoloro y poderoso agente oxidante y este es el motivo por el cual deberías usar este producto.

Cómo limpiar el piso con agua oxigenada

Lo que hará el agua oxigenada en el piso es que reducirá restos orgánicos, reduciendo la carga microbiana en superficies compatibles y para poder llevar adelante este truco, basta con llenar una cubeta con agua tibia y añadir un poco de agua oxigenada para que el líquido haga contacto con la suciedad sin exceder la concentración, mezclar suavemente, mojar la mopa y escurrir antes de pasar.

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Por otro lado, los especialistas en limpieza aseguraron que el agua oxigenada no debe mezclarse con otros productos como lejía, vinagre o amoníaco, ya que las reacciones químicas que pueden generar será perjudicial para la salud y lo más prudente es usarla solamente con agua y con una buena ventilación.