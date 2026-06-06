Estas son las 3 plantas que debes sembrar en junio para que jardín estalle de flores esta primavera

Estamos a pocas semanas de la llegada de la primavera y esto indica que todos los jardines comenzarán a florecer gracias a las bellas plantas. Pero, más allá de esto, hay quienes aprovecharán esta estación para sembrar algunas plantas y que puedan estallar de flores y si no sabes cuáles debes plantar en el mes de junio, debes seguir la recomendación de los jardineros expertos con tres opciones como pensamientos, caléndulas y prímulas. Es el objetivo de muchos amantes de la naturaleza poder tener un jardín colorido.

No hay dudas que la primavera se asocia a los jardines florecidos, ya que las temperaturas agradables harán que la mayoría de las plantas puedan florecer y podamos disfrutar de árboles y plantas de todo tipo. Si bien, será momento de la floración, hay quienes aprovechan para hacer algunos cambios y que de esta manera tendrán un jardín cambiado que se convertirá en la envidia del vecindario.

¿Por qué es ideal sembrar plantas en junio?

Pero, la gran pregunta que se hace la mayoría de las personas es porqué hay que sembrar flores en el mes de junio, y es que las temperaturas adecuadas propiciarán un ambiente adecuado para la siembra de nuevas plantas. Por eso, los jardineros expertos recomendaron cuáles son las tres plantas para que tu jardín estalle de flores.

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¿Cuáles son las tres plantas para sembrar en junio?

Caléndulas: es una de las plantas que puedes sembrar, ya que se destacan por sus flores de tonos anaranjados y amarillos; que son capaces de darle vida a cualquier rincón. Son resistentes que se adaptan bien a diversas condiciones climáticas. Son decorativas y atraen insectos beneficiosos que ayudan a mantener alejadas a las plagas.

Prímulas: son flores que encontramos en varios colores como rojo, rosa, blanco, violeta y amarillo que permitirán armar combinaciones muy vistosas. Se adaptan bien a climas frescos y necesitan de un riego moderado