3 técnicas de delineado de ojos más fáciles para levantar la mirada caída en minutos

El paso del tiempo, el cansancio acumulado o la propia anatomía de los ojos encapotados pueden provocar que los párpados luzcan pesados. Para ello, el delineado es una técnica de corrección.

Para los maquillistas profesionales, el delineador es considerado la herramienta de arquitectura facial por excelencia, capaz de corregir asimetrías de forma inmediata.

La clave de este enfoque no radica en aplicar capas gruesas de producto, sino en dominar trazos estratégicos que generen una ilusión óptica de elevación.

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Las 3 técnicas de delineado de ojos para levantar la mirada

Levantar la mirada caída es un proceso sencillo cuando usamos técnicas que juegan con la dirección de las líneas y la fisonomía del ojo.

A través del uso de las siguientes técnicas de delineado fáciles, podrás abrir tus ojos al instante y disimular el pliegue del párpado para restar años al rostro sin necesidad de recurrir a tratamientos estéticos.

Preparar la zona del párpado

Debes aplicar una prebase o corrector mate que elimine la grasita del párpado para evitar que el trazo se transfiera o se borre durante el día.

Después debes sellar con una sombra beige clara para crear un lienzo uniforme y suave que facilite el deslizamiento del delineador.

Recuerda mantener la mirada fija frente al espejo, ya que trazar con el ojo cerrado es la principal razón de que el delineado quede deforme.

Delineado invisible

Delineado invisble para ojos con párpado caído|Pinterest

Rellena la línea de agua superior y el espacio entre las pestañas con un lápiz de larga duración. Aporta una sensación de mayor densidad en las pestañas y define el ojo de forma sutil sin tocar el párpado móvil.

Cat-eye flotante

Delineado cat eye flotante para levantar la mirada|Pinterest

Traza la colita exterior recta con el ojo abierto, pasando justo por encima del pliegue del párpado. Evita que el trazo se esconda o se corte bajo la piel, creando una línea limpia y ascendente.

Delineado difuminado

El delineado difuminado que levanta el párpado caído, según expertos|Pinterest

Aplica un lápiz café suave cerca de las pestañas y difumínalo hacia arriba y afuera con una brocha pequeña. Borra los bordes duros que acentúan la caída del ojo, logrando un efecto ahumado que alarga la mirada.