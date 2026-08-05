3 telas naturales en las que debes invertir para que tu ropa dure toda la vida
Conoce cuáles son los mejores 3 tipos de telas naturales que necesitas en tu closet y al momento de elegir tu ropa, para tener prendas que duren mucho
Invertir en telas naturales de alta calidad es el secreto definitivo para construir un armario inteligente, sostenible y con prendas que resistan intactas al paso de las décadas.
A diferencia de las fibras sintéticas derivadas del petróleo, como el poliéster o el acrílico, que se desgastan, retienen malos olores y generan esferas de pelusa tras pocas lavadas, los tejidos orgánicos poseen propiedades biológicas únicas.
Al apostar por materiales puros, dejas atrás la cultura del consumo rápido o fast fashion y adquieres piezas que ganan suavidad y carácter con el tiempo.
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Las 3 telas naturales en las que debes invertir para que duren muchos años
Las siguientes materias primas no solo destacan por su extraordinaria durabilidad física, sino también por el confort y la elegancia atemporal que aportan a cualquier conjunto. Al ser fibras transpirables, regulan la temperatura corporal de manera natural, adaptándose tanto al frío invernal como al calor extremo sin deformarse.
- El lino 100% puro
Considerada una de las fibras textiles más antiguas y fuertes del mundo, el lino es hasta tres veces más resistente que el algodón. Lejos de deteriorarse con las lavadas, este tejido se vuelve más suave, flexible y luminoso con cada uso, siendo ideal para prendas estructuradas de verano.
- Cachemira o lana merino
Estas lanas premium poseen una elasticidad natural interna que permite que las prendas recuperen su forma original sin estirarse ni colgarse. Además de ser aislantes térmicos perfectos, repelen el polvo y las manchas de forma natural, reduciendo la necesidad de los lavados agresivos de forma drástica.
- La seda morera de alto gramaje
La seda natural es una estructura proteica de filamentos continuos que posee una fuerza tensil comparable a la del cable de acero. Elegir prendas de seda con un peso adecuado te garantiza piezas fluidas que no se deshilachan, no guardan estática y mantienen un brillo satinado impecable.
Aprender a identificar y seleccionar estos componentes textiles te permitirá ahorrar a largo plazo, proteger tu piel de alergias químicas y aegurar que tu ropa mantenga su estructura y color originales para siempre.