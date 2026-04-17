3 tendencias de maquillaje que se ven bien en fotos y en persona

Conseguir el maquillaje perfecto, que no solo se vea bien en las fotos, sino también en persona, es posible si aplicamos las 3 tendencias preferidas de los profesionistas y de los influencers durante esta temporada de primavera-verano.

Estos tres diferentes looks logran el equilibrio perfecto para lucir impecable frente a la cámara y natural y radiante bajo la luz del sol. Además, son ideales para cualquier tipo de evento y combinan con todo.

Las 3 tendencias de maquillaje que se ven bien en fotos

Cloud skin o piel de nube

A diferencia del brillo extremo del Glass Skin, esta tendencia busca un acabado más suave, difuminado y aterciopelado.

Maquillaje Cloud Skin para una piel brillante e hidratada|Pinterest

Funciona porque en las fotos evita los reflejos blancos molestos del flash, mientras que en persona da un efecto de filtro natural, sin verse demasiado acartonado.

Para poder conseguir este estilo, se deben mezclar prouctos de diferentes texturas, incluyendo hidratantes y polvos muy finos en zonas estratégicas.

Monocromático en tonos tierra

Consiste en usar la misma gama de colores, especialmente terracotas, melocotones o nudes. Especialmente en las zonas de los ojos, las mejillas y los labios.

Los maquillajes monocromáticos en tonos tierra favorecen a las pieles apiñonadas|Pinterest

Este estilo funciona porque crea una armonía visual que la cámara capta como elegancia pura. Mientras que en persona, al no existir contrastes brucos de color, el maquillaje se siente más integrado y sofisticado.

Pueden elegirse los tonos que más favorezcan e iluminen tu piel, generalmente los colores tierra que son nudes o melocotones favoecen a las pieles morenas y apiñinadas, resaltando sus facciones sin que se vea exagerado.

Laminado de cejas natural

Las cejas peinadas hacia arriba y fijas, pero con espacios rellenos de forma sutil que imitan el vello real son la nueva tendencia, dejando atrás aquellas extremadamente marcadas.

Las nuevas tendencias apuntan a un laminado de cejas natural sobre cejas marcadas|Pinterest

En las fotografías, unas cejas bien definidas son capacez de enmarcar bien el rostro y levantar la mirada de forma instantánea. Mientras que en persona, mantener la estructura del vello aporta frescura, modernidad y naturalidad al look.

