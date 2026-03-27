3 tintes que se ven bien en corte bob corto: lucen aesthetic y modernos

Entre todos los peinados que están en tendencia este 2026, está el corte bob que muchas aman porque tiene un aire elegante y enmarca precioso las facciones. Y si de por sí ya es un estilo que favorece a todas, se puede elevar aun más simplemente con elegir el color de tinte adecuado, como lo son aquellos que aportan modernidad y frescura de manera sutil.

1. Corte bob en tono chocolate con efecto glossy

Los castaños son de esos "beauty trends" que nunca pasan de moda y que le queda bien a cualquier piel. Cuando se aplica en una cabellera de corte bob, una combinación infalible son los destellos de brillo que crean una apariencia luminosa incluso si no está estilizado con herramientas de calor.

3 tintes que combinan perfecto con un corte bob|Pinterest

Eso sí, para que se mantenga el efecto brillante es necesario tener una rutina de cuidado especial que sirva para la hidratación y la textura. También puedes usar mascarillas semanalmente para nutrir de forma natural.

2. Balayage con destellos difuminados

Las luces de color en el pelo siguen siendo una alternativa buenísima para transformar un corte bob con poco esfuerzo. Esta es precisamente la magia del balayage que difumina suavemente tonos rubios, castaños y caramelo.

3 tintes que combinan perfecto con un corte bob|Pinterest

Algo que debes tomar en cuenta si eliges esta tendencia de belleza que está arrasando en 2026, es que no puedes pasar mucho tiempo sin ir al salón, ya que idealmente los retoques del efecto rubio tienen que ser al menos cada 6 semanas, según el sitio especializado The Cutting Room. Además hay que usar matizadores para que las zonas claras no empiecen a verse amarillentas y poco elegantes.

3. Negro azabache para que el corte bob se vea sofisticado

Aunque hay quienes creen que las cabelleras negras avejentan, la realidad es que cuando se lleva correctamente no hay nada de que preocuparse. De hecho, este es uno de los tintes de pelo que se ven hermosos con un corte bob perfectamente delineado.

3 tintes que combinan perfecto con un corte bob|Pinterest

Si aun así te preocupa que tu look quede muy aburrido, siempre puedes confiar en los tintes azabache que tienen profundidad con suaves luces que se reflejan en la luz. Las combinaciones que no fallan es con negro azulado y negro violeta.