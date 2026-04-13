3 tips para usar labial rojo y lograr un equilibrio en tu apariencia

El labial rojo es un gran color que podemos usar para realzar nuestro aspecto, logrando obtener unos labios seductores y llamativos para todos. Pero es un color que puede ser un reto para algunas, ya que podríamos lograr un look muy excesivo y poco favorecedor.

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Para que dejes de temerle, te vamos a explicar 3 tips indispensables, con los que vas a lograr un equilibrio en tu apariencia. No te debes perder todos los consejos para usarlo en tu maquillaje semanal.

¿Cómo usar el labial rojo en la semana?

Ya no le temas al labial rojo; es usual que exista el miedo de que nuestro maquillaje se vea muy exagerado en nuestro rostro. Para que puedas usarlo en tus labios, te detallaremos 3 tips que debes considerar para tener un equilibrio en tu apariencia, según la cuenta de @marberezaluce:

Evita usar maquillajes muy cargados en los ojos; busca que tus labios sean los protagonistas.

Usa prendas claras, ya sea blanco o negro. Evita el uso de prendas extremadamente coloridas o con estampados muy llamativos.

Si temes ensuciar tus dientes con labial, no te preocupes, solamente chupa tu dedo; esto te ayudará a eliminar el excedente que puedas tener en tus labios.

Al final, la creadora de contenido resalta que lo importante de todo es usar el cosmético con toda confianza, ya que es un color llamativo que te ayudará a sobresalir tu aspecto. No temas y disfruta del color.

¿Cómo elegir el labial rojo correcto?

Como ya se sabe, labial rojo no es solo uno, ya que existen todo tipo de opciones, con tonalidades diferentes que generan un efecto diferente en tu rostro. Si tu piel tiene tonos fríos, opta por aquellos que tengan una base azul; si eres cálida, entonces deberás escoger aquellos que sean base naranja.

Si eres de piel neutra, tendrás la gran oportunidad de poder emplear cualquier opción que desees. No esperes más, así que aprovecha los 3 tips para que puedas lograr un equilibrio en tu apariencia.