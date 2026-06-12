3 tonos de uñas para combinar con tu jersey de México: combinan y hacen que tus manos se vean más elegantes durante el Mundial 2026

¡La justa veraniega llegó! Este jueves, el Estadio Ciudad de México se vistió de tricolor para albergar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dando por iniciado un mes lleno de fútbol. Si tú, al igual que muchos, deseas demostrar tu pasión por la Selección a través de tu look, aquí te compartimos 3 todos de uñas que combinan a la perfección con tu jersey de México, y lo mejor de todo es que harán que tus manos se vean súper elegantes durante el torneo más importante de la temporada.

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3 tonos de uñas para combinar con tu jersey de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Para esta edición de la justa del fútbol, la Selección Mexicana lanzó tres jerseys: uno verde, otro blanco y uno negro, por lo que las posibilidades para combinar con tu manicura son muchas. A continuación, te compartimos los 3 tonos que MEJOR combinan y que, a la vez, se ven súper elegantes.

Verde olivo

El verde olivo es uno de los colores más elegantes que hay, por lo que tus manos se verán increíbles en cualquier ocasión. Este tono queda perfecto si tu jersey es de color blanco, ya que hace contraste y resalta la belleza de tus manos.

Blanco aperlado

Otro color que derrocha elegancia es el blanco aperlado. Te recomendamos usarla si tu playera de México es de color negro, ya que hace contraste. De tal forma, elevarás tu outfit al siguiente nivel. ¡Te verás súper chic y muy ad hoc con la fiebre mundialista! Como tip extra, usa algunos anillos o joyería en color dorado.

Rojo cereza / vino

El color rojo en tonalidades oscuras - como el vino o cereza - también es súper elegante. Puedes combinarlo con tu jersey verde y obtendrás un look súper mexicano. Lo mejor de este tono es que queda perfecto con cualquier outfit, por lo que puedes usarlo para la oficina, reuniones casuales o citas.

Bonus: uñas tricolor discretas

Si lo que buscas es un estilo más patriota, intenta con un diseño en tricolor: verde, blanco y rojo. ¿Nuestra recomendación? Trata que sea un acabado discreto para que tu look no se vea tan saturado. Aquí te compartimos un ejemplo precioso de uñas francesas con un toque de color.