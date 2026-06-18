4 alternativas al sofá esquinero que hacen que el espacio parezca más grande

El sofá esquinero puede ser de gran ayuda en departamentos o casas con salas pequeñas, ya que se adapta perfectamente a los espacios sin invadir demasiado la superficie disponible. Sin embargo, no es la única solución para aprovechar mejor una estancia reducida. Estas cuatro alternativas pueden hacer que la sala parezca más amplia sin sacrificar la comodidad ni el estilo decorativo .

Cómo decorar la sala de estar sin sofá esquinero

Aunque el sofá esquinero suele ser una opción práctica para hacer más cómoda una sala, no siempre es la mejor alternativa para todos los espacios. De acuerdo con Architectural Digest, existen diseños de interiores que prescinden de este tipo de muebles para crear ambientes más funcionales y visualmente amplios . Algunos ejemplos son:



1. Sofá modular tipo rompecabezas

Los sofás modulares permiten crear una distribución más dinámica y personalizada en la sala. Este tipo de diseño rompe con los esquemas tradicionales y ofrece la posibilidad de reorganizar los módulos según las necesidades del espacio. Además de aportar un estilo moderno, favorecen la conversación y la convivencia al permitir distintas configuraciones de asientos. De acuerdo con El Mueble, una de sus principales ventajas es la flexibilidad para adaptar tanto el sofá como los demás elementos decorativos a diferentes situaciones.

Sofá modular tipo rompecabezas en la sala.|(Pinterest)

2. Un sofá bajo la ventana y paredes blancas

Ubicar un sofá tradicional debajo de una ventana es una estrategia sencilla para potenciar la sensación de amplitud. La entrada de luz natural ayuda a que la estancia luzca más abierta y acogedora. Para reforzar este efecto, se recomienda utilizar paredes blancas o en tonos claros, ya que reflejan mejor la luz y generan una percepción visual de mayor espacio. Según Elle Decor, el blanco sigue siendo uno de los colores más recomendados para viviendas pequeñas.

Puedes decorar la sala pequeña si colocas el sofá bajo la ventana.|(ESPECIAL/CANVA)

3. Prescindir del sofá y apostar por asientos alternativos

Una de las opciones más originales consiste en eliminar por completo el sofá y sustituirlo por otros tipos de asientos cómodos. Expertos de AD Magazine señalan que esta alternativa permite personalizar mucho más la decoración y aprovechar mejor cada rincón del hogar. En su lugar, puedes incorporar bancos clásicos, sillas vintage, sofás cama, cojines de piso o incluso un banco recibidor. Esta solución resulta especialmente útil en departamentos pequeños donde cada metro cuadrado cuenta.

4. Un sillón tipo poof como rincón de lectura

Los sillones tipo poof pueden convertirse en una alternativa cómoda y funcional al sofá esquinero. Gracias a su diseño versátil, permiten crear un rincón de lectura o descanso sin ocupar demasiado espacio. Además de aportar un toque relajado y moderno, transforman la sala en un ambiente más acogedor y pensado para el disfrute personal. Combinados con una lámpara de pie y una mesa auxiliar, pueden convertirse en el lugar favorito de la casa para leer o relajarse.

Sillón tipo poof en lugar de sofá.|(Pinterest)

Elegir muebles adecuados para espacios pequeños puede marcar una gran diferencia en la percepción de amplitud de una sala. Con estas alternativas, es posible crear ambientes cómodos, funcionales y visualmente más amplios sin depender de un sofá esquinero.