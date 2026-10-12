La tensión dentro de La Granja VIP volvió a hacerse presente, esta vez entre los integrantes del equipo de Niurka, quienes protagonizaron una discusión por el cansancio, las responsabilidades y las decisiones que están tomando durante la competencia. La situación comenzó cuando Rafa notó que Kevyn Bicolor no se había levantado temprano ni había cumplido con sus labores habituales. Ante esto, Rafa se acercó a su compañero para preguntarle qué le pasaba y cómo podían ayudarlo. Kevyn reconoció que ya estaba cansado, lo que abrió una conversación sobre el desgaste que implica la convivencia y las exigencias del reality.

El cansancio de Kevyn Bicolor desata diferencias en el equipo de Niurka

La situación tomó otro rumbo cuando Julio se sumó a la conversación y cuestionó la manera en que sus compañeros están enfrentando el juego. El granjero señaló que algunos parecen priorizar la comodidad por encima de la estrategia, una decisión que, desde su perspectiva, podría perjudicarlos dentro de la competencia. Julio también hizo referencia a las tentaciones que han enfrentado los participantes y al gasto de 10 mil pesos del presupuesto, con lo que puso sobre la mesa las consecuencias de elegir ciertos beneficios en lugar de mantener una estrategia.

¡Tensión entre los suyos! El equipo de Niurka protagoniza una nueva discusión en La Granja VIP|La Granja VIP

Sus comentarios provocaron una discusión entre los integrantes del equipo, pues el cansancio de Kevyn terminó conectado con un desacuerdo más amplio sobre las prioridades que deberían tener dentro de la granja. Mientras Rafa intentó acercarse a su compañero para conocer su situación y ofrecerle apoyo, Julio hizo énfasis en que el reality es un juego en el que las decisiones pueden marcar la diferencia. Así, la conversación dejó ver que no todos están interpretando de la misma manera las responsabilidades y los sacrificios que exige la competencia.

¿Está en riesgo la unión del equipo de Niurka?

¡Tensión entre los suyos! El equipo de Niurka protagoniza una nueva discusión en La Granja VIP|La Granja VIP

La discusión vuelve a poner bajo presión la convivencia entre los integrantes del equipo de Niurka. Aunque compartir una estrategia puede darles ventajas frente a sus rivales, las diferencias internas podrían complicar sus acuerdos si no logran ponerse de acuerdo sobre cómo afrontar las dificultades. Por ahora, el cansancio de Kevyn y los reclamos de Julio evidenciaron que las tensiones no solo surgen entre equipos rivales, sino también entre compañeros que deben trabajar juntos para mantenerse en la competencia. La pregunta es si lograrán resolver sus diferencias o si este desacuerdo abrirá una nueva grieta en su alianza.