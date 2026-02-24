El mundo de la manicura tiene cientos de estilos que puedes elegir en caso de que quieras cambiar de aires y darle un toque diferente a tus manos, como lo son estos 6 modelos de uñas con efecto aurora que te encantarán. No obstante, hay 4 colores que se ven mejor en largas y con brillos, que en algunos de los casos puedes optar por usar acrílico si deseas que se vean extravagantes.

De acuerdo con un artículo del portal Material y Estética, las uñas acrílicas son una técnica que es utilizada para alargar y dar forma a las uñas, aunque es de suma importancia acudir con un o una experta, ya que no es tarea sencilla y puedes arruinar el modelo. Conoce estos 7 colores que se ven mejor en cortas y puedes usar tanto en gelish como en rubber.

En cambio, si prefieres dejar crecer tu uña hasta alcanzar un buen tamaño, puedes optar por agregar glitter para darle ese toque brilloso y lucirlo en cenas formales, eventos especiales o en el día a día.

Las uñas brillosas se adaptan a todos los estilos y colores, pues según Glamour 25, puedes llevar tonos elegantes como lo son el plata y dorado, o vibrantes, que serán tendencia en primavera, que está a menos de un mes de que arranque la nueva estación del año.

Los colores que se ven mejor en uñas largas y brillosas

1. Verde

Según los expertos de moda y de diseño de uñas, el verde será tendencia en la época primavera-verano, por lo que puedes adoptar este tono con tu diseño brilloso y alargado.

4 colores que se ven mejor en las uñas largas y con brillos: puedes usar acrílico|Pinterest

2. Negro

La combinación de este tono y el brillo hacen que se asimile al cielo nocturno. Sin duda, una gran propuesta en diseños alargados y que puedes llevar en acrílico.

4 colores que se ven mejor en las uñas largas y con brillos: puedes usar acrílico|Pinterest

3. Rojo

Uno de los colores que son imponentes y que llaman la atención, por lo que las personas no pararán de ver tu diseño brilloso.

4 colores que se ven mejor en las uñas largas y con brillos: puedes usar acrílico|Pinterest

4. Doradas

Uno de los diseños más elegantes que es ideal para eventos especiales.