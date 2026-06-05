Existen varios cortes que benefician a las mujeres a verse más delgadas o jóvenes. En los 50 años, uno que le queda muy bien a todas es el pixie moderno, ya que suaviza las facciones y rejuvenece el rostro sin perder la elegancia, un punto a favor. Estos son los 5 colores de ropa que actúan como un reflector de luz en tu rostro y te hacen ver más fresca.

Se debe entender que un pixie es un estilo de cabello corto que se caracteriza por llevar los laterales y el lado de la nuca muy cortos. Mientras que el pelo superior se deja con mayor volumen. Lo mejor de todo es que se adapta tanto a melenas lisas, onduladas y rizadas. Conoce los 4 peinados elegantes que estilizan el cuello y levantan los pómulos para rejuvenecer después de los 50.

Los cortes pixie modernos para mujeres de 50

1. Con volumen en la coronilla: Las capas desordenadas crean un acabado juvenil y moderno. Es perfecto para dar mayor efecto de densidad al cabello.

4 cortes pixie modernos que favorecen a mujeres de más de 50 años|Pinterest

2. Plateado supercorto: Este corte moderno, pero sin perder la elegancia, resalta los ojos. Asimismo, es limpio y sofisticado; luce mejor con un tinte planeado que con las canas al natural.

4 cortes pixie modernos que favorecen a mujeres de más de 50 años|Pinterest

3. Francés con flequillo lateral: Este corte está inspirado en el estilo parisino. El largo fleco de lado provoca que visualmente los pómulos se vean levantados.

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4. Largo con capas suaves: Los mechones largos alrededor del rostro ayudan a estilizar las facciones y suavizar las líneas de expresión. Es un look elegante, pero sencillo al momento de peinar.

4 cortes pixie modernos que favorecen a mujeres de más de 50 años|Pinterest

Los peinados que rejuvenecen a las mujeres de 50 años

A las mujeres mayores de 50 años les favorece llevar peinados con el cabello suelto, como lo son el bob con ondas suaves, capas largas con volumen natural y con flequillo estilo cortina, por mencionar algunos. Asimismo, otro que les queda bien y que suele ser riesgoso es una coleta baja con mechones ocultos.