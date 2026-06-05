En la belleza hay demasiados trucos de donde se pueden echar mano para ocultar visualmente ciertas líneas de expresión o el cansancio acumulado del día o la semana. La ropa actúa como un reflector de luz en el rostro, pero hay 5 colores que sobresalen de los demás al también hacer que las mujeres se vean más frescas. Estos son los 4 peinados elegantes que estilizan el cuello y levantan los pómulos para rejuvenecer después de los 50.

Estos 5 colores de ropa funcionan como reflector natural para iluminar el rostro; es decir, suavizar facciones y dar una apariencia más fresca y descansada. No obstante, es preciso mencionar que, antes de utilizar las recomendaciones, te percates de si le van bien a tu tono de piel. Estos son los 5 tonos de labiales que dan volumen a los labios finos y aportan luz a todo el rostro.

Los 5 colores que actúan como reflector

1. Blanco aperlado: Este color ayuda a suavizar las sombras y hace que el rostro se vea más limpio y rejuvenecido. No es tan duro como el blanco clásico, ya que aporta de manera inmediata luz en la piel.

5 colores de ropa que actúan como un reflector de luz en tu rostro y te hacen ver más fresca|Pinterest

2. Verde menta: Es ideal para darles vida a los rostros apagados por cansancio, ya que refleja la luz de manera natural y aporta un efecto fresco.

3. Lavanda: Este color de ropa aporta elegancia y ayuda a difuminar las facciones. Además, hace que la piel se vea más uniforme y descansada.

5 colores de ropa que actúan como un reflector de luz en tu rostro y te hacen ver más fresca|Pinterest

4. Azul: Este tono hará que la piel se vea más luminosa. Beneficia a las mujeres que tienen los ojos café, verdes y miel.

5. Rosa: Favorece a los rostros cansados y les da un efecto saludable y romántico.

5 colores de ropa que actúan como un reflector de luz en tu rostro y te hacen ver más fresca|Pinterest

Los colores de ropa, según el tipo de piel

A las pieles cálidas les favorece el naranja, beige, café, mostaza, verde militar, salmón, dorado y bronce.

A las pieles frías les favorece el morado, rosa mexicano, azul rey, rojo, gris, verde y plata.