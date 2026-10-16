4 delineadores amarillos y dorados para verte más bonita
¿Quieres transformar tu mirada y lucir radiante? Te presentamos 4 estilos de delineadores amarillos y dorados para verte más bonita y rejuvenecer tus ojos
Las tendencias de maquillaje han coronado a los delineadores amarillos y dorados como los reyes absolutos del efecto glow e iluminador. Los delineados negros y cafés siempre serán los clásicos confiables, pero si tu objetivo es abrir la mirada, disimular el cansancio y aportar un brillo único, los tonos cálidos y luminosos son la mejor opción.
Al contrario de lo que se suele pensar, estos colores no son exclusivos para maquillajes artísticos o extravagantes; aplicados de la forma correcta, armonizan con cualquier tono de piel, aportando calidez y frescura.
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4 delineadores amarillos y dorados para verte más bonita
- El delineador amarillo mate
Si buscas un truco infalible para contrarrestar los ojos apagados después de una mala noche, el amarillo pastel o mate de alta pigmentación es tu mejor aliado.
Traza una línea fina estilo cat-eye en el párpado superior o utilízalo sobre el lagrimal. Su acabado opaco suaviza las rojeces de los ojos y brinda un aspecto juvenil y descansado.
- El delineador dorado metálico
El oro puro en los ojos es sinónimo de calidez y magnetismo. Este tipo de delineador en gel o líquido refleja la luz de manera espectacular, resaltando especialmente los ojos cafés y oscuros.
Es sumamente versátil. Puedes llevarlo solo para un look limpio de día, o trazar una línea paralela justo arriba de tu delineado negro tradicional para un look nocturno sofisticado.
- El delineador amarillo neón
Para quienes aman las tendencias urbanas y no temen experimentar, el delineador neón o flúor inyecta una dosis instantánea de energía y juventud al rostro.
Son fórmulas líquidas o activadas con agua de altísima intensidad que capturan la atención de inmediato. Resaltan de forma hermosa en pieles morenas y bronceadas.
- El delineador dorado con glitter
Cuando se trata de eventos especiales o salidas de noche, añadir una dimensión tridimensional a la mirada mediante destellos es la clave para destacar.
A diferencia del acabado metálico liso, este formato contiene pequeñas partículas de purpurina suspendidas en una base transparente de secado rápido, brindando destellos multidimensionales cada vez que parpadeas.