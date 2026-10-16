Las tendencias de maquillaje han coronado a los delineadores amarillos y dorados como los reyes absolutos del efecto glow e iluminador. Los delineados negros y cafés siempre serán los clásicos confiables, pero si tu objetivo es abrir la mirada, disimular el cansancio y aportar un brillo único, los tonos cálidos y luminosos son la mejor opción.

Al contrario de lo que se suele pensar, estos colores no son exclusivos para maquillajes artísticos o extravagantes; aplicados de la forma correcta, armonizan con cualquier tono de piel, aportando calidez y frescura.

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4 delineadores amarillos y dorados para verte más bonita

El delineador amarillo mate

El delineador amarillo mate

Si buscas un truco infalible para contrarrestar los ojos apagados después de una mala noche, el amarillo pastel o mate de alta pigmentación es tu mejor aliado.

Traza una línea fina estilo cat-eye en el párpado superior o utilízalo sobre el lagrimal. Su acabado opaco suaviza las rojeces de los ojos y brinda un aspecto juvenil y descansado.

El delineador dorado metálico

El delineador dorado metálico

El oro puro en los ojos es sinónimo de calidez y magnetismo. Este tipo de delineador en gel o líquido refleja la luz de manera espectacular, resaltando especialmente los ojos cafés y oscuros.

Es sumamente versátil. Puedes llevarlo solo para un look limpio de día, o trazar una línea paralela justo arriba de tu delineado negro tradicional para un look nocturno sofisticado.

El delineador amarillo neón

El delineador amarillo neón

Para quienes aman las tendencias urbanas y no temen experimentar, el delineador neón o flúor inyecta una dosis instantánea de energía y juventud al rostro.

Son fórmulas líquidas o activadas con agua de altísima intensidad que capturan la atención de inmediato. Resaltan de forma hermosa en pieles morenas y bronceadas.

El delineador dorado con glitter

El delineador dorado con glitter

Cuando se trata de eventos especiales o salidas de noche, añadir una dimensión tridimensional a la mirada mediante destellos es la clave para destacar.

A diferencia del acabado metálico liso, este formato contiene pequeñas partículas de purpurina suspendidas en una base transparente de secado rápido, brindando destellos multidimensionales cada vez que parpadeas.

