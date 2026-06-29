4 diseños de uñas francesas que serán tendencia este verano 2026

El verano ya está entre nosotros y ya ha comenzado a sentirse, no sólo con las altas temperaturas sino en el mundo de la moda, teniendo en cuenta que se han observado algunos cambios en el mundo de la indumentaria, el calzado y el nail art. Esto último hace referencia al embellecimiento de las uñas utilizando diversos estilos y para aquellas mujeres que quieran lucir manos elegantes, vamos a compartir los 4 diseños de uñas francesas que serán furor en este verano y que debes llevar.

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El mundo del nail art es tan cambiante que irá variando de acuerdo a la estación del año en la que nos encontremos, y es que ante la llegada del verano, las manicuras expertas aseguraron que aquellas que se utilizarán durante esta temporada son los tonos que aporten luz, energía y realcen el bronceado natural; como así también algunos diseños que van a imponerse sobre otros y que permitirán que las manos se vean elegantes.

Qué son las uñas francesas

Lo más seguro es que alguna vez hayas oído hablar acerca de las uñas francesas y hace rerencia a un estilo clásico de decoración de uñas que imita el crecimiento natural y que consiste en pintar la uña de la base con un tono natural. Como es un estilo que nunca pasa de moda y se reinventa todo el tiempo, te dejaremos los cuatro diseños que te permitirán lucir elegantes.

4 diseños de uñas francesas en verano

Francesitas en tonos rosa: podrás optar por colores como el fucsia intenso al baby pink delicado y que el rosa será un color que arrasará durante este verano. Este color sustituye a la tradicional punta blanca para poder darle un aire más dulce y femenino.

Tonos pastel: es otro de los colores que podrás llevar para tus uñas durante este verano y es que las francesitas transformarán las uñas para lograr un resultado más alegre y relajado. Podrás elegir un solo color en la punta o combinar varios; como el amarillo o el lila.

Francesas invertidas: es otro de los diseños que podrás llevar en este verano y que consiste en pintar la línea en la base de la uña en lugar de la punta, y que le dará un aire sofisticado y elegante; con una raya en verde y la base en rosa