El deseo de toda mujer es llevar una manicura que combinan con todo, y en esta ocasión traemos para ti 4 diseños de uñas que puedes elegir en tu próxima ida al salón de belleza, ya que además de que son para cualquier tono de piel, también son sumamente elegantes, por lo que no te preocuparás porque se vean lindas. Estos son los 7 colores que lucen mejor en cortas: puedes usarlos en gelish o rubber.

Estos modelos son sinónimo de elegancia, pues las puedes llevar a eventos especiales o lucirlas en tu día a día, ya que son limpias y tienen acabados sutiles. Asimismo, los diseños tienen tonos para que combinen con todo. Conoce estos 7 ejemplos de manicura rubber: es perfecto para uñas quebradizas.

Los mejores 4 diseños de uñas que combinan con todo

1. Nude

Sin duda, uno de los estilos que combinan con todo y le quedan bien a cualquier tono de piel. Puedes elegir diferentes colores neutros, como lo son el beige, crema, arena, rosa y café, por mencionar algunos.

4 diseños de uñas que combinan con TODO y no te preocuparás porque se vean lindas|Pinterest

2. Milky Nails

También conocidas como lechosas. Este diseño le va bien a cualquier tono de piel y forma de uña, como lo son las cuadradas o almendradas. Además, su diseño le da ese toque de limpieza y elegancia.

4 diseños de uñas que combinan con TODO y no te preocuparás porque se vean lindas|Pinterest

3. French

Hay diferentes maneras de combinaciones de colores para crear este diseño, pero la más minimalista y que luce con todo es la unión del cuerpo con esmalte rosa y la punta con blanco. Sin duda, una opción al natural y minimalista.

4 diseños de uñas que combinan con TODO y no te preocuparás porque se vean lindas|Pinterest

4. Grises

Este tono suave le da un aire minimalista al diseño. Es perfecto para uñas cortas y largas, aunque les da un toque de elegancia si se opta por la forma cuadrada o redonda.

4 diseños de uñas que combinan con TODO y no te preocuparás porque se vean lindas|Pinterest

Cabe mencionar que estos diseños combinan con todo, siempre y cuando se lleven en uñas almendradas, cuadradas, ovaladas o redondas, ya que optar por un diseño largo le quitará ese toque.