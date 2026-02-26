4 diseños de uñas nude glass que no puedes dejar pasar en marzo: están hermosas

Existen ciertos diseños de uñas que desbordan elegancia por sí mismos y por eso se han vuelto los favoritos de todas aquellas que quieren lucir manos delicadas. Uno de estos estilos es el efecto glaseado, que es además una de las tendencias en "nail art" que arrasarán en 2026, junto a otras técnicas como el ojo de gato y el acabado aurora.

Uñas glaseadas que serán tendencia en marzo 2026: 4 diseños que sí combinan con todo

Manicure aperlado con efecto glass. Es una versión mucho más refrescante del clásico blanco, pero con un acabado tipo perla que queda precioso en las manos.

4 diseños de uñas con efecto glaseado que se ven muy elegantes|Pinterest

Glazed nails en color verde. Ahora que la primavera 2026 está a punto de llegar, los diseños de uñas en tonos vibrantes serán una tendencia imperdible. Y una versión que es infalible, es el efecto glaseado sobre esmaltes verdes radiantes.

4 diseños de uñas con efecto glaseado que se ven muy elegantes|Pinterest

Diseños de uñas francesas con efecto glasseado. Si amas la manicura francesa, pero te preocupa que tu imagen se vuelva aburrida, puedes combinar la punta blanca tradicional con un acabado tipo glass que se ve hermosa en cualquier tono de piel.

4 diseños de uñas con efecto glaseado que se ven muy elegantes|Pinterest

Uñas glaseadas en tono lavanda. Combina con los paisajes de la temporada que se tiñen de lavanda gracias a las flores de jacaranda y luce un manicure precioso, pero con muchísimo estilo

4 diseños de uñas con efecto glaseado que se ven muy elegantes|Pinterest

¿Cómo hacer el efecto glaseado en las uñas?

Tal como su nombre lo dice, las uñas glaseadas dan la apariencia de estar cubiertas por una capa de brillo muy sutil, según la definición del sitio especializado Women and Home. Inicialmente, solo se hacían en tonos blancos lechosos y nude, pero después fueron adaptándose para otras tonalidades y en marzo 2026 esta tendencia de manicure se verá en rosa, verde y azul.

El proceso para hacerlas es muy sencillo. Solo necesitas aplicar una base de un color sólido y brillante; una vez que secó, hay que sumar al menos dos capas de esmaltes con destellos cromáticos o de glitter suelto. Si quieres algo más atrevido, puedes apostar por las versiones holográficas que tienen tonos morados y rosados.