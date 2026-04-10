4 diseños de uñas que NUNCA deberías llevar a una boda si no quieres quedar mal

Las bodas son el pretexto perfecto para sacar los mejores looks de nuestro armario y probar estilos que nos hagan ver fabulosas de pies a cabeza. Esto incluye usar los diseños de uñas perfectos para brillar en toda la celebración, pero que también combinen y no se vean "poco elegantes" para un evento tan importante como este.

Uñas que NO se ven bien en una boda y JAMÁS deberías usar si vas como invitada

Aunque suene increíble, existen ciertos tipos de manicure que hacen que te veas desarreglada y pueden arruinar hasta el vestido más bonito para ir a una boda. Por lo si eres invitada y no quieres causar una mala impresión, lo mejor es evitar estos modelos.

1. Diseños de uñas estilo gótico muy llamativo

4 tipos de uñas que NO se deben usar en una boda porque quedan feas|Pinterest

Si bien ir a una boda no significa que debas sacrificar tu estilo personal, hay veces en las que sí es mejor dejar de lado algunos detalles que quedan súper vistosos. Este es el caso de los manicures góticos que, aunque se ven bien para el día a día, cuando se va como invitada a un matrimonio podría ser exagerado.

2. Manos descuidadas y sin mantenimiento

4 tipos de uñas que NO se deben usar en una boda porque quedan feas|Pinterest

De nada servirá que pagues cantidades exorbitantes de dinero por un manicure si no estás dispuesta a darles los cuidados necesarios para que se mantengan impecables. Por ejemplo, los diseños de uñas con ojo de gato deben tratarse con cuidado para que el brillo magnético no se pierda y la punta almendrada no debe chocar con nada para que no quede chueca, ya que de lo contrario tus manos se verán desarregladas.

3. Con exceso de pedrería tipo "buchonas"

4 tipos de uñas que NO se deben usar en una boda porque quedan feas|Pinterest

Bien dicen que "para gustos, colores", pero cuando se trata del manicure ideal para una boda, lo mejor es siempre apostar por modelos delicados que no se roben la atención. Es por esto que los diseños de uñas buchonas no son una alternativa factible para ocasiones elegantes, especialmente cuando son estructuras XL, muy puntiagudas o con demasiada pedrería.

3. Manicure con dibujos infantiles

4 tipos de uñas que NO se deben usar en una boda porque quedan feas|Pinterest

Si bien el "nail art" creativo es una tendencia que sigue ganando fuerza para 2026, lo cierto es que no todos los modelos sirven para una fiesta tan formal como lo es una boda. Especialmente si se trata de versiones con dibujos infantiles hechos a mano alzada, pues la saturación de colores y texturas podría quitarle seriedad a tu look, tanto de día como de noche.