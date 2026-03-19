9 diseños de uñas góticas que se ven elegantes y muy originales en manos y pies

No todos los diseños de uñas que estarán en tendencia durante la primavera 2026 tienen que estar inspirados en las flores o componerse de muchísimos colores. Y es que a pesar de que se ven bellísimos, hay personas a las que simplemente no les gustan estos estilos y prefieren alternativas opuestas, como lo son los modelos góticos que se pueden usar en pies y manos sin perder su esencia.

Uñas que sí se ven originales en 2026: los diseños estilo gótico que le favorecen a todas

Puntiagudas con aplicaciones de cruces . La estructura del stiletto alarga visualmente los dedos y se ve elegantísima cuando se combina correctamente con el estilo gótico . Agrega una capa rojo quemado o vino intenos, para concluir con cruces como las protagonistas.



. La estructura del stiletto alarga visualmente los dedos y . Agrega una capa rojo quemado o vino intenos, para concluir con cruces como las protagonistas. Pedicure con efecto holográfico . Si quieres lucir pies hermosos, apuesta por la técnica de esmaltes holográficos que se ven de diferentes colores cuando se reflejan con la luz. La base oscura es fundamental.



. Si quieres lucir pies hermosos, apuesta por la técnica de esmaltes holográficos que se ven de diferentes colores cuando se reflejan con la luz. La base oscura es fundamental. Diseños de uñas almendradas de textura metalizada. Otro de los diseños de uñas que estilizan las manos son las puntas almendradas, que es ideal para un efecto delicado y es muy versátil

9 diseños de uñas que quedan muy bien en las pies y manos|Pinterest

Combinando negro con rojo tipo sangre . Una propuesta de manicure mucho más atrevida son las que simulan "dedos sangrientos", un efecto que puede lograrse con degradado entre negro, rojo y vino.



. Una propuesta de manicure mucho más atrevida son las que simulan "dedos sangrientos", un efecto que puede lograrse con degradado entre negro, rojo y vino. Pedicure negro brillante . Es una de las alternativas clásicas para tener pies hermosos en todo momento



. Es una de las Puntiagudas XL con efecto aura en morado. Siguiendo con el poder que tienen los diseños de uñas góticas que serán tendencia este 2026, las de stiletto que están hechos con la técnica aura y se componen de tonos violetas y morados se ven lindísimas.

9 diseños de uñas que quedan muy bien en las pies y manos|Pinterest

Diseños de uñas en 3D con arañas . Si quieres un manciure gótico que no parezca disfraz , prueba con las figuras moldeables en gel y pide a tu "nail artist" de confianza hacer telarañas y arañas con toques metálicos.



. Si quieres , prueba con las figuras moldeables en gel y pide a tu "nail artist" de confianza hacer telarañas y arañas con toques metálicos. Pedicure minimalista con estrellas pequeñas . Otro de los trends de belleza que arrasarán en 2026, son los diseños de uñas con estrellas



. Punta francesa renovada al estilo gótico. Reemplaza la tradicional punta francesa blanca por colores profundos como negro, vino, gris, borgoña o ciruela. Puedes agregar aplicaciones o baños de brillo para un diseño de uñas góticas que se robará las miradas.