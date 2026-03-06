4 diseños de uñas con puntitos de diferentes colores que son perfectas para marzo 2026

En marzo 2026, los diseños de uñas que serán tendencia para la primavera se distinguen por tener tonalidades vibrantes que le dan luminosidad a las manos de manera instantánea. Y un estilo que no pasará inadvertido, son los modelos con puntitos, pero en versiones súper coloridas para hacer de la manicura un complemento infalible de cualquier look.

Las inspiraciones van desde lo divertido hasta lo minimalista, ya que se trata de una alternativa que es sumamente versátil y se puede recrear con las diversas técnicas que existen. Ya sea en gel, acrílico o hasta en la versión "press on", que son las que están listas para pegarse y quedan radiantes en muy poco tiempo.

Base nude efecto "milky" con brillitos de colores

Este es un diseño de uñas sofisticado, pero original que te hará destacar sin esfuerzo. Todo gracias a que combina la elegancia del nude con un acabado "lechoso" que lo hace lucir delicado. Para la parte de los puntitos, se reemplaza el esmalte tradicional por pequeñas piedras brillantes de colores y se sella con una capa transparente para prolongar la duración.

4 diseños de uñas con puntitos que se ven increíbles y serán tendencia en marzo 2026|Pinterest

Diseños de uñas con puntos en blanco y negro

Si prefieres algo mucho más discreto sin que llegue a verse aburrido, el manicure "black and white" podría ser la mejor opción para ti en marzo 2026. Se trata de una combinación clásica que no pasa de moda y luce bien en cualquier ocasión. Dale un plus jugando con patrones distintos en cada uña y experimentando con puntitos de distintos tamaños.

4 diseños de uñas con puntitos que se ven increíbles y serán tendencia en marzo 2026|Pinterest

Manicura francesa azul con puntos rojos

Para la primavera 2026, las tendencias en diseños de uñas favoritas se transforman. Una de ellas consiste en cambiar el clásico blanco de la manicura francesa por color azul y complementar con puntos medianos en color rojo. Y si te parece una fusión demasiado atrevida, intenta con tus tonos preferidos hasta encontrar la que más se acomple a tu estilo.

4 diseños de uñas con puntitos que se ven increíbles y serán tendencia en marzo 2026|Pinterest

Diseños de uñas con "manchitas" de pintura

Entre las versiones del "polka dot" que no debes perder de vista, está el manicure artístico que simula manchas de pintura, dando un efecto bastante atractivo. Además, cada uña quedará diferente y el resultado será único, por lo que tendrás la certeza de que tu estilo quedará impecable.